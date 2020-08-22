Голова Тернопільської ОДА Володимир Труш інфікувався COVID-19. Про результати дослідження очільник області дізнався сьогодні.

Усі ці місяці органи державної влади наполегливо працювали. Бо область – це живий організм, який потребує постійного менеджменту. Ми продовжували оновлювати лікарні, готувати їх для надання допомоги хворим на коронавірус, готували заклади освіти до нового навчального року. І зараз усе це під загрозою, – каже Володимир Труш.

За його словами, коронавірус може знову паралізувати Тернопільщину, бо статистика сумна – 207 нових випадків за добу. Десятки важких хворих, які не можуть самостійно дихати. Це не просто цифри. Це людські життя.

Разом з медиками, поліцією, рятувальниками ми були і залишаємося на передовій боротьби з коронавірусом. Я розумів, що постійно перебуваю у зоні ризику, але як очільник області не мав права недопомогти, не вислухати, не вирішити…

Очільник області наразі перебуває на самоізоляції. Лікарі призначили курс медикаментозного лікування. Самопочуття – не найкраще.

Вирішувати проблеми області надалі буду дистанційно. За час епідемії ми вже виробили цей навик. Буду щодня інформувати вас про стан справ, – обіцяє чиновник.

Володимир Труш не втомлюється повторювати, що ситуація із захворюваністю в області складна. Коронавірус це не жарт, не метод політичного впливу чи надумана технологія.

Тому наполегливо прошу кожного дотримуватися карантинних заходів. Бережіть себе і своїх рідних. Яким буде завтра, залежить від кожного з нас.