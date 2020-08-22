“В політиці беру паузу, а в громадській роботі постараюсь показати приклад”, – Петро Ландяк йде у громадський сектор
Вчора на сесії міської ради, внаслідок виходу одного її членів формально припинила свою робота фракція “Громадянська позиція”. Формально тому, що реально майже рік партія переживає глибоку кризу внаслідок грубих помилок в роботі з боку її головного організатора Анатолія Гриценка та через продажні дії окремих членів партії в нашій області, – про це у мережі Фейсбук пише екс-член Координаційної Ради партії “Громадянська позиція”, екс-голова Тернопільської обласної партійної організації, депутат міської ради Петро Ландяк.
- Не можу промовчати – бо надто багато часу і сил я направив на створення партії не лише в межах області, а і загалом в країні.
Не можу мовчати – бо багато було тих хто нам вірив, на нас надіялись і довірили нам своє представництво у владі, в якості депутатів. Тому вважаю за доцільне максимально стисло висловити свої думки нашим симпатикам.
Вважаю ми протягом повних чотирьох років, починаючи з 2015 року, гідно представляли своїх виборців у Тернопільській міській раді. Звичайно я ставив вищі цілі і намагався їх втілити в життя, пропонуючи декілька фундаментальних рішень Тернопільської міської ради. Ці рішення мали б впорядкувати ряд питань, які пов’язані з житлово-комунальною галуззю, з виділенням землі, перешкодити хаотичній забудові міста та шкідливому його ущільненню. Однак про ці ініціативи і навіть прийняті і не виконані рішення ради – не сьогодні.
В політиці конкуренти не сплять, а в українській політиці це робиться, на жаль, доволі легко -бо висока готовність її учасників до продажності. В наших політиків, на жаль, цінностей за душею дуже мало, а ціни, які “гуляють” в пошуку знайти продажного – залежать від значення і ціни питання…
Внаслідок продажності фракція рік назад дала тріщину, потім відбувся невеликий розкол та вчора вона розсипалась.
Цього б не відбулось якби не було проблем в керівництві партії на рівні Києва. Після програшу на парламентських виборах 2019 року я ініціював перезавантаження партії з участю тих структур з якими ми тісно співпрацювали. Тому в кінці минулого року мав особисті зустрічі з Миколою Томенком, Миколою Катеринчуком стосовно об’єднання партій в одну структуру. В мене була ще запланована зустріч з лідером партії “Демократичний альянс” Василем Гацьком, однак я зрозумів, що об’єднання , на жаль, неможливе. І не побачив в цьому вини вищевказаних осіб… Перед зустрічами з зазначеними політиками мав розмову на цю тему з Анатолієм Гриценком, який не повністю, але в певній мірі відсторонився від роботи в партії. В процесі спілкування я не відчув його підтримки моїх ініціатив, а по іншому перезавантажити партію, дати їй новий імпульс і заряд – я не бачив.
Для прикладу, як наслідок, вся Івано-франківська організація партії перейшла до партії Ігоря Смєшка”Сили і честь”…
Якщо б мене не запитували люди чи буду балотуватись на теперішніх виборах – я б не писав цих рядків. Відповідаю: я не буду брати участь у виборах в жовтні цього року. Так склались обставини і їх було декілька, які підвели мене до такого рішення.
При цьому я не збираюсь відходити від суспільного життя, від громадської активності.
В кожній справі потрібна пауза. Яка вона буде в мене – життя покаже. Є над чим подумати, що переосмислити.
Перспективи , які проглядаються на місцевому політичному небосхилі мене не втішають, але вихід завжди є.
Життя зміниться за однієї умови – якщо зміниться наша суспільна пасивність на громадську активність. Владу заставити працювати на загальне добро можуть лише люди, через свою активність і масовість.
В черговий раз напишу – 70-80 % німців є членами громадських організацій! А у нас??? Тому на цьому етапі хочу діяти, як громадський діяч, прагну щось змінити і можливо мені вдасться показати приклад іншим…