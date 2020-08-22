Вчора на сесії міської ради, внаслідок виходу одного її членів формально припинила свою робота фракція “Громадянська позиція”. Формально тому, що реально майже рік партія переживає глибоку кризу внаслідок грубих помилок в роботі з боку її головного організатора Анатолія Гриценка та через продажні дії окремих членів партії в нашій області, – про це у мережі Фейсбук пише екс-член Координаційної Ради партії “Громадянська позиція”, екс-голова Тернопільської обласної партійної організації, депутат міської ради Петро Ландяк.

Не можу промовчати – бо надто багато часу і сил я направив на створення партії не лише в межах області, а і загалом в країні.

Не можу мовчати – бо багато було тих хто нам вірив, на нас надіялись і довірили нам своє представництво у владі, в якості депутатів. Тому вважаю за доцільне максимально стисло висловити свої думки нашим симпатикам.

Вважаю ми протягом повних чотирьох років, починаючи з 2015 року, гідно представляли своїх виборців у Тернопільській міській раді. Звичайно я ставив вищі цілі і намагався їх втілити в життя, пропонуючи декілька фундаментальних рішень Тернопільської міської ради. Ці рішення мали б впорядкувати ряд питань, які пов’язані з житлово-комунальною галуззю, з виділенням землі, перешкодити хаотичній забудові міста та шкідливому його ущільненню. Однак про ці ініціативи і навіть прийняті і не виконані рішення ради – не сьогодні.

В політиці конкуренти не сплять, а в українській політиці це робиться, на жаль, доволі легко -бо висока готовність її учасників до продажності. В наших політиків, на жаль, цінностей за душею дуже мало, а ціни, які “гуляють” в пошуку знайти продажного – залежать від значення і ціни питання…

Внаслідок продажності фракція рік назад дала тріщину, потім відбувся невеликий розкол та вчора вона розсипалась.

Цього б не відбулось якби не було проблем в керівництві партії на рівні Києва. Після програшу на парламентських виборах 2019 року я ініціював перезавантаження партії з участю тих структур з якими ми тісно співпрацювали. Тому в кінці минулого року мав особисті зустрічі з Миколою Томенком, Миколою Катеринчуком стосовно об’єднання партій в одну структуру. В мене була ще запланована зустріч з лідером партії “Демократичний альянс” Василем Гацьком, однак я зрозумів, що об’єднання , на жаль, неможливе. І не побачив в цьому вини вищевказаних осіб… Перед зустрічами з зазначеними політиками мав розмову на цю тему з Анатолієм Гриценком, який не повністю, але в певній мірі відсторонився від роботи в партії. В процесі спілкування я не відчув його підтримки моїх ініціатив, а по іншому перезавантажити партію, дати їй новий імпульс і заряд – я не бачив.

Для прикладу, як наслідок, вся Івано-франківська організація партії перейшла до партії Ігоря Смєшка”Сили і честь”…

Якщо б мене не запитували люди чи буду балотуватись на теперішніх виборах – я б не писав цих рядків. Відповідаю: я не буду брати участь у виборах в жовтні цього року. Так склались обставини і їх було декілька, які підвели мене до такого рішення.

При цьому я не збираюсь відходити від суспільного життя, від громадської активності.

В кожній справі потрібна пауза. Яка вона буде в мене – життя покаже. Є над чим подумати, що переосмислити.

Перспективи , які проглядаються на місцевому політичному небосхилі мене не втішають, але вихід завжди є.

Життя зміниться за однієї умови – якщо зміниться наша суспільна пасивність на громадську активність. Владу заставити працювати на загальне добро можуть лише люди, через свою активність і масовість.

В черговий раз напишу – 70-80 % німців є членами громадських організацій! А у нас??? Тому на цьому етапі хочу діяти, як громадський діяч, прагну щось змінити і можливо мені вдасться показати приклад іншим…