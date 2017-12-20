Щоб не паралізувати Тернопільську область, під час снігопаду вантажівки відправлятимуть на спецмайданчики

Керівники Служби автомобільних доріг, обласного управління ДСНС, обласного осередку Всеукраїнського об’єднання «Автомайдан» та Національної поліції розробили алгоритм взаємодії, котрий допоможе запобігати виникненню інцидентів із вантажівками. Фури, які перевантажені, без обладнання коліс ланцюгами проти ковзання та зі зношеними шинами, зупиняються на дорогах або ж потрапляють у кювет ледь не під кожного снігопаду.

Нерідко саме шляховикам та рятувальникам доводиться буксирувати транспортні засоби. В той же час проблем із проїздом легкового транспорту, автобусів, «швидких» та належно обладнаних вантажівок не виникає.

Аби дороги Тернопільщини знову не паралізували фури, при в’їздах у область дорожники облаштували 12 спецмайданчиків, де великогабаритний транспорт зможе перечекати негоду. Це допоможе і мінімізувати присутність фур на дорогах під час снігопаду, і забезпечити безпеку учасників дорожнього руху.

Повний пеерлік спецмайданчиків можна знайти на карті. Додамо, що на Тернопільщині також функціонують 32 постійні місця відстою фур.