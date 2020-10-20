Тернопіль для Надала таки «пірожине»: в місті зривають креативні борди партії «Сила Людей»

На вул. 15 Квітня, навпроти скандальної забудови у парку «Національного Відродження» зірвали білборд політичної партії «Сила Людей».

«Вчора наша команда офіційно розмістила на орендованих рекламних площинах передвиборний сюжет, який звучить так: «Тернопіль – не пірожине». І знизу додали назву нашої політичної команди. А сьогодні стикнулися із ситуацією, що наші площини почали зривати. Одразу звернулися до власника білбордів, він не знає, хто це робить. Почали моніторити місто і зрозуміли, що така ситуація й по інших площинах. Ми викликали поліцію, написали заяву про злочин. Ми розуміємо, що це, вочевидь, вказівка діючого мера Сергія Віталійовича. Та не йому вирішувати, що має висіти на білбордах, а що ні. Напевно, наш мер погоджується, що Тернопіль – це чиєсь пірожине»,- каже Іван Ковалик, кандидат в депутати Тернопільської міськради по округу №2 від «Сили Людей».

До слова, «Сила Людей» раніше повідомляла на своїй сторінці про те, що чиниться тиск на компанії, які надають їм площину під розміщення реклами.

«Тернопіль не пірожино! Але влада з цим не згідна? Рекламним компаніям, в яких ми орендуємо білборди, надходять накази з міської ради не розміщати наше гасло «Тернопіль – не пірожино», а на тих, які розмістили, здійснюється тиск й вимоги їх демонтажу. «Сила Людей» вважає, що Тернопіль не є чиєюсь цукеркою чи чиїмсь тістечком, які можна поділити і з’їсти.

Схоже, влада Тернополя з цим не згідна. Тернопільська міська рада і Сергій Надал, поясніть будь ласка публічно свої дії. ВИМАГАЄМО від вас терміново обдзвонити рекламні фірми з вибаченнями за погрози. Чи ваша позиція, що «Тернопіль – пірожино?»,- написала команда «Сила Людей» Тернополя на своїй офіційній сторінці у соціальній мережі Фейсбук.