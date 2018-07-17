Горе-мати так виховувала дворічне маля, що хлопчик опинився в реанімації

Дворічне маля із ознаками побиття привезли “швидкою” у лікарню Тернополя й одразу забрали в реанімацію. Хлопчика побила власна мати. Трагедія трапилася у с. Криволуки Чортківського району.

В лікарню хлопчика супроводжував батько, в цей час горе-матір допитували правоохоронці. Вона зізналася, що днями побила власну дитину, мовляв, він сильно плакав. За словами жінки, вдарила хлопчика двічі рукою, після чого він впав додолу.

Втім тато розповів про інші обставини інциденту. Повернувшись в дім, почув крик, далі побачив, як дружина кулаками била наймолодшу дитину. Окрім цього хлопчика у сім’ї є ще четверо дітей. Спершу ніхто не звернувся по допомогу лікарів для потерпілого. Зробили це лише через кілька днів, коли він втратив свідомість.