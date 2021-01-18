У Тернополі 40-річний чоловік сильно отруївся вихлопними газами автівки

Прикра пригода сталася 16 січня о 23.15 на вул. Злуки.

Бригада швидкої надавала допомогу 40-річному пацієнтові, який отруївся вихлопними газами від автівки. Зі слів дружини, вона застала чоловіка непритомним в автомобілі, у гаражному кооперативі. У гаражі було чути запах газу, автомобіль був заведений. Разом із сином жінка витягнула чоловіка з автомобіля, відчинила гараж та викликала швидку. Із діагнозом отруєння вихлопними газами пацієнта, після оперативно наданої допомоги, шпиталізовано у другу міську лікарню.

М. ДЖУС, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини.