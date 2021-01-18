На Тернопільщині троє осіб, що систематично вимагали кошти від перевізників до Італії, постануть перед судом

Під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 3 осіб за ч. 4 ст. 189 КК України.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачені впродовж 2018-2020 років вимаганням із погрозами застосування насильства та знищення майна шести потерпілих, які здійснюють вантажно-пасажирські перевезення в Італійську Республіку, незаконно заволоділи їх коштами на суму понад 320 тис грн.

Нагадаємо, що йдеться про злочинне угруповання, організоване львів’янином спільно з двома місцевими мешканцями у 2018 році. Упродовж 2018 -2020 років зловмисники регулярно вимагали від 25 до 75 євро за кожен рейс у громадян, що здійснюють міжнародні пасажирські перевезення до Італії. У разі несплати коштів, зловмисники погрожували власникам мікроавтобусів спалити транспорт, який вони використовують для закордонних поїздок.

Через відмову одного з перевізників платити «побори», рекетири нарахували йому 5000 євро «боргу». Потерпілий поскаржився правоохоронцям. Вимагачів затримали під час одержання коштів на одній із заправних станцій поблизу м. Тернополя у жовтні 2020 року.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури