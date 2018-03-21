Гості із 13 країн світу відвідали сьогодні Тернопільську школу №18

Сьогодні Тернопільську загальноосвітню школу №18 відвідали представники української діаспори з 13 країн світу.

Сюди завітали учасники тренінгового проекту для молодих лідерів та активної молоді «Молодіжний лідер СКУМО», організований Світовим Конгресом Українських Молодіжних Організацій. У вестибюлі школи їх зустріли герої «Лісової пісні» Лесі Українки Лукаш і Мавка, які й ознайомили гостей із навчальним закладом та його традиціями. Особливо гостей вразив музей Революції Гідності та Свободи, створений у закладі. Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор школи Руслан Заброцький.

Учні розповіли гостям про видатних діячів краю, про гімн і герб України, провели вікторини і тренінги.

Діаспорян частували традиційними українськими стравами: варениками, борщем з пампушками, узваром із сухофруктів.

Директор школи Руслан Заброцький цього дня заявив про намір поглибити співробітництво з українцями закордоном, адже, на його думку, саме діаспора відіграє важливу роль у формуванні позитивної світової позиції щодо нашої держави.