Дві тернополянки знялися у ролику від Max Factor

Тернополянки Аліна Френдій та Ілона Заводович знялися у соціальному ролику від компанії Max Factor. У відео дівчата розповідають про свій особливий фактор, яким вони пишаються.

Приміром, фактор Аліни — посмішка, в Ілони ж це — брови.

– “… В школі я носила брекети. Тоді це не було так популярно, як зараз і з мене сміялись, — каже у ролику Аліна Френдій. — Косметикою треба лиш підкреслити свої переваги. Мій фактор – це моя посмішка”.

“Я вчилася в школі погано і свій шрам я отримала, відстоюючи свої права, — розповіла Ілона Заводович. Мій фактор – це брови”.



