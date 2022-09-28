Готуються до зими: у Тернополі лише одне ОСББ має генератор

ОСББ Тернополя готуються до опалювального сезону, люди мають перевірити стан електрощитових та ізолювати труби. Про це розповів голова правління ОСББ міста Сергій Лупак.

За його словами, також зараз складають план дій на випадок надзвичайних ситуацій. Зокрема, якщо не буде електрики, газу чи водопостачання.

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку “Львівська 14” у Тернополі встановлює електрогенератор в укритті. За словами голови ОСББ Лесі Глинської, його використовуватимуть, якщо у місті не буде електрики. Генератор на 3 кіловата. Купили його у лютому, тоді одразу й випробували.

“Цей генератор можна використовувати для заряджання телефонів, освітлення у підвалах, живлення відеокамер. У нас є відеокамери в укритті, надворі. Генератор працює на бензині. Ми запаслися бензином, сумішшю масла, маємо запас у каністрі, на всякий випадок”, – розповіла голова ОСББ.

Коштував генератор 9 тисяч гривень, каже Леся Глинська. Щоб його встановити, вимурували нішу у будинку знадвору.

“Генератор не може стояти у приміщенні. Вікно буде закрите, а він працюватиме”, – каже жінка.

На сьогодні це єдине ОСББ в Тернополі, яке має електрогенератор, – розповів голова правління ОСББ міста Сергій Лупак. За його словами, обговорили з головами об’єднань співвласників, як діяти, якщо в Тернополі не буде електрики, газу чи водопостачання. З’ясовували, чи можна закупити генератори і використовувати їх для електроживлення квартир.

“Я пішов до одного із торгових центрів Тернополя. Вартість дизельного генератора на 6 кіловат – майже 40 тисяч гривень. Для кожного будинку – це і не великі, і не малі гроші. Але представник обленерго нам пояснив, що такий генератор не підходить для багатоквартирних будинків. Він сказав, що у будинках, зведених після 2000 року, власники квартир можуть споживати максимальну потужність – це по 5 кіловат. А у будинках, зведених до 2000 року, така максимальна кількість – 3 кіловати. Якщо генератор потужністю 6 з половиною кіловат у будинку на 100 квартир, і на квартиру – можна дати по 3 кіловати, то всього виходить 300 кіловат. Отже, цього дизельгенератора не вистачить”, – розповів Сергій Лупак.

За словами Сергія Лупака, одне з ОСББ Тернополя планує встановити генератор для живлення всіх квартир. Електрику включатимуть людям почергово.

“Вони планують діяти так: дизельгенератор під’єднувати на годину на одну фазу, через годину – на другу фазу і через ще годину – на третю. Але це буде тільки за умови, якщо довгий період не буде електроенергії. Але чи зможуть мешканці забезпечити такі умови, щоб виключно до цієї проводки, коли працює дизельгенератор, працювала лише розетка, яка живить котли індивідуального опалення?”, – каже Сергій Лупак.

Директор “Наукового парку “Інноваційно-інвестиційний кластер” Григорій Химич розповідає, що електрогенератори доцільно використовувати для потреб малоквартирний будинків або котеджів. Для багатоквартирних будинків – достатньо потужний генератор – на 10 квартир. Він коштуватиме приблизно 400 тисяч гривень.

“Для окремого будинку чи котеджу можна купити окремий генератор потужністю від 5 до 10 кіловат. На 10 кіловат – це буде коштувати досить дорого, близько 80, 90, а може і 100 тисяч гривень. 5-кіловатний – удвічі дешевший. Тобто, таке джерело було б непогано мати для власних потреб. Є ще один цікавий нюанс: якщо людина хочете поставити генератор у квартирі. Прямо у квартирі його не встановлять, бо досить сильний шум і вібрація. Можливо поставити в загальному коридорі, але він може заважати сусідам. Також можна його встановити на балконі. Тобто якщо додати спеціальні антивібраційні системи, є такі подушки, то вібрація зменшиться. А щоб зменшити рівень шуму – продаються спеціальні кожухи”, – каже науковець.

Голови ОСББ також мають перевірити, у якому стані електрощитові в будинках. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. Якщо щитові потребують ремонту, то голови ОСББ можуть звернутися до міськради і відремонтувати їх. За словами Сергія Лупака, чотири ОСББ уже беруть участь у цій програмі.

“Співвласник будинку чи ОСББ, чи управитель може звернутися до органів місцевого самоврядування щодо співфінансування ремонту щитових. Тобто 50% коштів дає міська рада, 50% – ОСББ чи управитель. Можна повністю замінити щитову і проводку, яка прокладена до щитків на поверхах”, – каже Сергій Лупак.

Суспільне