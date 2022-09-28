Тернопільський бізнес отримав 237 млн грн відшкодованого податку на додану вартість

З початку року суб’єктам підприємницької діяльності – юридичним особам Тернопільщини з державного бюджету відшкодовано грошовими коштами 237 млн грн податку на додану вартість.

За результатами проведених перевірок податковими органами області цьогоріч упереджено заявлене бюджетне відшкодування ПДВ на 22,8 млн гривень.

Загалом у січні-серпні 2022 року про відшкодування податку на додану вартість повідомив 147 суб’єктів господарювання краю. Заявлена платниками до повернення сума склала 429 млн гривень.

На початок вересня цього року загальний залишок заявленого невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становив 270 млн гривень, оскільки 254 млн грн перебувають у стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами податкового законодавства, а 16 млн грн – у судовому та адміністративному розгляді.