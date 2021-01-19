У ТНМУ розпочав роботу унікальний клас віртуального навчання

15 січня 2021 року у Тернопільському національному медичному університеті відбулося відкриття класу віртуального навчання. Він обладнаний спеціальними окулярами для 3-D відображення – дванадцятьма «Google Daydream» і трьома «Oculus Quest». За допомогою останніх технічних пристроїв студенти зможуть детально розглядати різні анатомічні моделі у 3-D вимірі, моделювати оперативні втручання та різні клінічні ситуації в форматі віртуальної реальності. Також клас має потужні спеціалізовані найновітніші комп’ютери, які забезпечують підтримку відповідних програмних продуктів і роботи всієї мережі. Цей навчальний простір є особливим ще й тим, що студенти зможуть користуватися унікальними програмними розробками, частина з яких уже є в ТНМУ. Попередньо упродовж тривалого часу фахівці центру симуляційного навчання Тернопільського медуніверситету вивчали закордонний ринок програмного забезпечення в напрямку віртуальної медичної освіти. З огляду на потреби навчального процесу у ТНМУ були відібрані найкращі розробки, які частково вже впроваджені у класі віртуального навчання. Щодо інших ще тривають консультації та аналіз, після чого вони будуть застосовані у навчанні.

У класі віртуального навчання студенти можуть вивчати анатомію людини у 3-D вимірі і бачити всі органи в найменших деталях і об’ємно. Вони мають змогу побачити, як відбуваються всі фізіологічні процеси в людському організмі. Можна розглянути кожен орган з середини, віртуально оглянути його з усіх боків, побачити його функціональність, патологічні зміни.

Окрім того, є можливість відпрацьовувати різні симуляційні сценарії з напрямку «екстрена медицина», відпрацювати навички надання допомоги на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах. Програмне забезпечення допомагає створювати різні віртуальні ситуації, а студенти мають надавати допомогу в режимі реального часу за допомогою спеціальних окулярів та джойстиків. Вони можуть зробити інтубацію трахеї, дефібриляцію, обстежити пацієнта, зробити пальпацію, виміряти пульс, здійснити аускультацію легень і серця, зробити лабораторні аналізи і проаналізувати їх. Все це має відповідний аудіальний і візуальний супровід.

Клас віртуального навчання також дає можливість студентам надати допомогу пацієнтам з COVID-19. Вони можуть пройти віртуальний тренінг з одягання засобів індивідуального захисту для медичного персоналу відповідно до діючих протоколів, навчитися, як правильно взяти матеріал для ПЛР-діагностики, як здійснити огляд такого пацієнта і як надати йому допомогу.

Цей клас має опцію мульти-плеєра, тобто одночасно вся група студентів може виконувати той чи інший клінічний сценарій, надавати допомогу одному пацієнту і працювати в одній команді, робити діагностику, розробляти лікувальну тактику.

Прессекретар Яніна Чайківська.