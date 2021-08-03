14:31 | 3.08.2021
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Графік подачі гарячої води у Тернополі змістили на годину

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Комунальне підприємство теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» оприлюднило графік подачі гарячого водопостачання на серпень 2021 року.

Відповідно до інформації, у середу та п’ятницю гаряча вода подаватиметься підприємством не з 18:00 год., як було у липні, а з 17:00 години.

Графік гарячого водопостачання у Тернополі на серпень 2021 року

Дні тижня

Години подачі

Ранок, год.

Вечір, год.

Понеділок

—-

—-

—-

—-

Вівторок

06:00

10:00

18:00

23:00

Середа

—-

—-

17:00

23:00

Четвер

06:00

10:00

18:00

23:00

П’ятниця

—-

—-

17:00

23:00

Субота

07:00

10:00

18:00

23:00

Неділя

07:00

10:00

18:00

23:00

 

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