Графік подачі гарячої води у Тернополі змістили на годину
Комунальне підприємство теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» оприлюднило графік подачі гарячого водопостачання на серпень 2021 року.
Відповідно до інформації, у середу та п’ятницю гаряча вода подаватиметься підприємством не з 18:00 год., як було у липні, а з 17:00 години.
Графік гарячого водопостачання у Тернополі на серпень 2021 року
Дні тижня
Години подачі
Ранок, год.
Вечір, год.
Понеділок
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—-
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Вівторок
06:00
10:00
18:00
23:00
Середа
—-
—-
17:00
23:00
Четвер
06:00
10:00
18:00
23:00
П’ятниця
—-
—-
17:00
23:00
Субота
07:00
10:00
18:00
23:00
Неділя
07:00
10:00
18:00
23:00