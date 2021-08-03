Графік подачі гарячої води у Тернополі змістили на годину

Комунальне підприємство теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» оприлюднило графік подачі гарячого водопостачання на серпень 2021 року.

Відповідно до інформації, у середу та п’ятницю гаряча вода подаватиметься підприємством не з 18:00 год., як було у липні, а з 17:00 години.

Графік гарячого водопостачання у Тернополі на серпень 2021 року

Дні тижня Години подачі Ранок, год. Вечір, год. Понеділок —- —- —- —- Вівторок 06:00 10:00 18:00 23:00 Середа —- —- 17:00 23:00 Четвер 06:00 10:00 18:00 23:00 П’ятниця —- —- 17:00 23:00 Субота 07:00 10:00 18:00 23:00 Неділя 07:00 10:00 18:00 23:00