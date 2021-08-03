Тернопільські патрульні допомогли вчасно доставити у лікарню жінку з інсультом

У Тернополі патрульні вкотре допомогли вчасно доставити у лікарню пацієнта.

На цей раз поліцейські організували супровід авто, в якому перебувала жінка з підозрою на інсульт.

“У суботу, 31 липня, на спецлінію “102” звернувся схвильований чоловік. У нього в автомобілі перебувала дружина, в якої, ймовірно, трапився інсульт.

Чоловік попросив супроводити їх до медичного закладу”, – інформує Патрульна поліція Тернопільської області.

Правоохоронці уточнили місце перебування заявника, та не гаючи часу, під звуки поліцейських сирен супроводили автомобіль до лікарні, де передали жінку медикам.

Патрульні подякували усім водіям, які надавали дорогу службовому автомобілю з увімкненими проблисковими маячками та спецсигналами.