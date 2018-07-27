Громадські організації Тернополя надаватимуть соціальні послуги за бюджетні кошти

Тепер влада буде делегувати свої обов’язки громадським організаціям та благодійним фондам, а останні отримуватимуть за це кошти з бюджету. Новий механізм запрацює з вересня цього року.

Соціальне замовлення є одним із найефективніших соціальних механізмів сучасності. Використовуючи його, влада може тісно співпрацювати з громадським сектором та вирішувати важливі питання соціальної сфери, шляхом делегування своїх обов’язків за бюджетні кошти. Завдяки цьому громадяни отримуватимуть якісні соціальні послуги.

Протягом останніх шести місяців у Тернопільській міській раді працює робоча група з питань впровадження механізму соціального замовлення в Тернополі, створення якого ініціював Центр громадського контролю “ДІЙ!” в Тернополі (ГО “Центр громадського моніторингу та аналітики”). Шляхом тісної співпраці між громадськістю та органами місцевого самоврядування вдалося досягти плідних результатів в сфері надання соціальних послуг населенню. Про досвід інших міст та шлях Тернополя у сфері надання якісних соціальних послуг можете прочитати ТУТ та ТУТ.

Представниця ГО “Центр громадського моніторингу та аналітики” Ірина Білик, яка є членом робочої групи розповідає:

“Я була здивована, що про такий механізм в Тернополі знало мало організацій і до цього моменту цим не користувалися. Провівши аналіз існуючих надавачів соціальних послуг, ми побачили, що комунальні установи не завжди якісно та в повному обсязі надають ці послуги населенню, маючи при цьому великий бюджет на утримання закладів та штатних працівників. При цьому багато громадських та благодійних організацій, маючи гарні людські ресурси та базу, працюють з населенням та надають соціальні послуги практично на волонтерський засадах”.

На початку липня відбулося засідання виконавчого комітету Тернопільської міської ради, на якому було прийнято рішення про «Про проведення конкурсу з соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів». Це передбачає порядок проведення конкурсу та затверджує відповідні суми з бюджету міста, які залучатимуться для надання соціальних послуг. Зокрема, рішенням виконавчого комітету виділено 50 000 грн на кожен із пріоритетних напрямків.

Одразу після цього робоча група провела важливе засідання, на якому було визначено пріоритетні напрями, в яких працюватиме пілотна версія соціального замовлення. Ними стали паліативна допомога, тобто забезпечення кваліфікованим доглядом безнадійно хворих та послуги для осіб з інвалідністю, що старші 18 років. Заступник міського голови Вікторія Остапчук повідомила, що попередньо робочою групою було проведено визначення потреб населення міста Тернополя у соціальних послугах

Юрист Центру громадського контролю “ДІЙ!” в Тернополі Володимир Шевченко коментує:

“Перший крок зроблено і Тернопіль має соціальне замовлення. Проте ми маємо вдосконалювати його та більше залучати громадськість. Це буде сприяти конкуренції та, як наслідок, покращенню якості послуг та економії бюджетних коштів. Ми зацікавлені в співпраці з владою та хочемо, аби Тернопіль мав власну програму соціального замовлення. На мою думку, це покаже, що в Тернополі громадськість є рівноправним партнером влади і дасть змогу розширити категорії населення, яким ці послуги будуть надаватись”.

Соціальне замовлення – це новий механізм для тернополян, тому Центр громадського контролю “Дій!” спільно з Коаліцією ГО “Тернопільський центр реформ” та ТМР провів брифінг на тему впровадження механізму соціального замовлення в Тернополі. Під час заходу члени робочої групи детальніше розповіли про механізм соціального замовлення та про те, як громадські організації та благодійні фонди зможуть безпосередньо долучитися до його реалізації в Тернополі.

Під час брифінгу Тетяна Корчак – начальниця управління економіки, промисловості та праці ТМР прокоментувала:

“Впровадження механізму соціального замовлення нам дозволить підвищити адресність надання цих соціальних послуг, встановити чіткі строки надання цих послуг, встановити контроль за використанням бюджетних коштів, дозволить підвищити соціальну зайнятість населення.”

Начальник управління соціальної політики ТМР Володимир Сулима зазначив, що сподівається на розширення сфери надання послуг після проведення відповідного дослідження у наступному році. А представники центру та коаліції у свою чергу виявили бажання та готовність провести відповідне навчання для громадських організацій, аби останні вміли якісно заповнювати заявку та могли брати участь у конкурсі.

Поки не всі з запланованих кроків досягнуті, адже є перспектива створення міської програми, в якій будуть визначені всі соціальні послуги, які необхідні громаді. Саме тоді механізм соціального замовлення повноцінно запрацює в Тернополі

Центр громадського контролю «ДІЙ!» в Тернополі.

Довідка: Центр громадського контролю “Дій!” – проект чеської організації People in Need за фінансової підтримки Європейського Союзу. Проект полягає у розбудові в Україні мережі моніторингових центрів, які опікуються питаннями громадського контролю за діяльністю органів місцевої влади. До основних компонентів діяльності проекту відносяться: моніторинг та аналітика, адвокація, громадсько-правова просвіта, створення проактивності місцевого громадського сектору та його консолідація. Мережа на цьому етапі охоплює ключові міста в Україні, де на сьогодні цікава і динамічна громадсько-політична активність – Тернопіль, Вінниця, Запоріжжя, Краматорськ та Маріуполь (Донеччина).