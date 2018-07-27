За 3,5 тонн неіснуючого пального чоловік віддав 85 тисяч

Шахраям вдалося збагатитися на довірі жителя Бродів Львівської області, який мав намір вигідно купити пальне. Як наслідок, втратив велику суму грошей.

Оголошення про картки на пальне однієї з відомих заправок України пропонували на сайті оголошень. Ця пропозиція зацікавила мешканця міста Броди.

Він зателефонував на вказаний номер і трубку підняв чоловік, який представився менеджером львівської фірми.

Співрозмовники домовилися про купівлю-продаж карток на три з половиною тонн дизпалива. За весь товар покупець мав перерахувати 85 тисяч 440 гривень.

Йому повідомили, що як тільки гроші надійдуть на картку, менеджер одразу зателефонує в центральний офіс Києва, а вже там скажуть, з якої заправки забрати придбаний товар.

Житель Бродів все виконав, а коли приїхав черговий раз до Львова за пальним, то менеджер по телефону його перенаправив до іншого працівника “заправки”.

Той спочатку заспокоював і переконував, що все гаразд і картки будуть за день-два, а потім взагалі перестав відповідати на телефонні дзвінки. Потерпілий за допомогою звернувся до Тернопільського відділу поліції.

Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до шахрайства. Триває слідство.

Досьє 102