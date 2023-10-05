«Громовиці» з Тернополя поновлюють роботу із виготовлення окопних свічок. Потрібен віск

Гурток «Громовиці» куреня імені Катерини Білокур та Курінь ч.58 ім.Катерини Білокур поновлюють роботу із виготовлення окопних свічок.

П’ять юначок 16–17 років із гуртка “Громовиці”, виховницею якого є Зоряна Удич, почали конвертувати свої емоції в дію за допомогою волонтерства. Вони виготовляють окопні свічки для військових.

У пластунів одна мета – принести користь. Водночас волонтерство допомагає їм відволікатися від тривожних думок та акцентувати на власній силі.

Дівчата навчилися виготовляти окопні свічки завдяки відео з інтернету. Маючи досвід командної роботи, вони поділили між собою обов’язки та визначили основні дедлайни. Юначки поширювали інформацію про потреби в матеріалах і місця їхнього збору, а потім самостійно бралися за виготовлення.

Зараз дівчата для окопних свічок шукають ще віск.