Прихисток для переселенців літнього віку на Тернопільщині: як отримати житло?

У Тернополі відкрили прихисток для переселенців похилого віку. Там зможуть безкоштовно проживати 25 людей.

Про це повідомляє голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

Житло для переселенців на Тернопільщині

Прихисток відкрили на базі благодійного фонду “Карітас”. Там можуть проживати та безкоштовно харчуватися одинокі люди віком від 60 років, які змушені були рятуватись від російської агресії на Тернопільщині.

За словами голови Тернопільської облдержадміністрації, притулок облаштували для проживання 25 людей у:

дво-;

три;

та чотиримісних кімнатах.

У прихистку є все необхідне для комфортного життя людей похилого віку. А саме:

санвузли;

пральня;

їдальня загального користування;

велика прибудинкова територія.

Людям, які проживають у прихистку, також надаватимуть:

безкоштовну психологічну підтримку;

консультативну медичну допомогу.

Проєкт реалізували завдяки фінансовій підтримці проєкту NIN та ADA/ADC за сприяння Карітас Австрії та уряду Австрії.

Як переселенцям отримати житло на Тернопільщині?

Щоб отримати житло у Тернопільській області, внутрішньо переселеним потрібно зателефонувати на гарячу лінію Департаменту соціального захисту населення:

0631803883.

Під час дзвінка важливо чітко розповісти про свою ситуацію:

звідки ви евакуювались;

скільки речей маєте з собою;

чи везете з собою тварин.

Працівники депаратаменту візьмуть ваші дані в обробку та запропонують варіанти з тих, що наявні на момент звернення. Більш вірогідно отримати прихисток в Тернопільській області, аніж в самому Тернополі, адже в місті є дефіцит вільних місць.