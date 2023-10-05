У Тернополі «накрили» незаконний пункт обміну валют

Працівники підрозділів податкового аудиту ГУ ДПС у Тернопільській області на постійній основі здійснюютьактивні заходи податкового контролю в частині проведення операцій з обміну іноземної валюти.

Так, нещодавно під час проведення фактичної перевірки фахівці управління податкового аудиту ГУ ДПС у Тернопільській області виявили у м. Тернополі нелегальний пункт обміну валют. Особою, яка здійснювала валютні операції, не було надано дозвільних документів, які б підтвердили законність такої діяльності. Окрім того, під час аналізу інформації, яка є наявною у відкритих джерелах, встановлено, що про вказаний пункт обміну іноземної валюти відсутні відомості в реєстрі пунктів обміну іноземної валюти, запровадженого з 1 січня 2023 року на виконання вимог Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування діяльності з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі» від 03 листопада 2022 року № 2720-ІХ, розміщеного на сайті Національного банку України.

Після цього було здійснено виклик працівників поліції, яким повідомлено про незаконну діяльність пункту обміну валют, для вжиття відповідних заходів.

Це не перший випадок виявлення незаконних обмінників валют. Цього року вже складено два протоколи за здійснення валютно-обмінних операцій без реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності.

Головне управління ДПС у Тернопільській областінаголошує, що з метою уникнення штрафних санкцій господарську діяльність необхідно здійснювати згідно з нормами законодавства України, що забезпечить відповідний комфорт у бізнесі, прибутки та вчасно сплачені податки.