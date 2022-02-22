Гурт Калуш Оркестра представить Україну на Євробаченні-2022

Гурт «Калуш Оркестра» (Kalush Orchestra) з піснею «Стефанія» представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2022» у Турині. У відборі вони посіли друге місце.

Таке рішення ухвалили 22 лютого на засіданні Організаційного комітету національного відбору на участь у «Євробаченні-2022».

«Ми вдячні кожному, хто підтримував нас під час фіналу Нацвідбору на Євробачення-2022 та віддав нам перше місце в SMS-голосуванні. Обіцяємо кожному українцю, що виправдаємо ваш вибір. У важкі часи для нашої країни ми повинні знову заявити про себе на весь світ. Тому ми готові гідно представити Україну перед усією Європою», — сказав вокаліст гурту Олег Псюк.

12 лютого у фіналі національного відбору перемогла співачка Alina Pash (Аліна Паш) з піснею «Тіні забутих предків». Друге і третє місця у фіналі нацвідбору посіли Kalush Orchestra і Wellboy. Навколо Аліни Паш упродовж нацвідбору спалахнув скандал через її поїздку у Крим.

16 лютого Аліну Паш усунули з конкурсу через підроблену довідку про поїздку до окупованого Криму у 2015 році, що протирічить правилам відбору.

17 лютого Оргкомітет ухвалив рішення звернутися до гурту «Kalush Orchestra» з пропозицією представляти Україну в Турині, оскільки гурт посів друге місце у фіналі та отримав найбільшу підтримку глядачів. Загалом гурт отримав 14 балів, з них максимальні 8 балів від глядачів та 6 балів від суддів.

Після технічних проблем під час оголошення результатів голосування у фіналі Суспільне показало протоколи з голосуванням журі і глядачів.

Суспільне мовлення, яке є членом Європейської мовної спілки, організовує і проводить відбір пісні та представника від України, а також забезпечує його участь у міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2022» в Італії.

Джерело: Детектор Медіа Суспільного