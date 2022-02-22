Як купити газ на електронних торгах

Одним із найважливіших енергетичних ресурсів в Україні (як і у всьому світі) вважається природний газ. Галузь енергетики не може обійтися без цього ресурсу, він використовується у виробництві, для опалення житлових приватних та багатоквартирних будинків. Ще відносно недавно, щоб придбати необхідний обсяг природного газу, необхідно було самостійно шукати постачальника, укладати контракти (найчастіше на стороні, що продає), погоджуватися на не дуже вигідні ціни. З появою електронних торгових платформ цей процес значно спростився та прискорився. Потенційним покупцям не потрібно шукати майбутніх партнерів самостійно, підписувати договори на кабальних умовах. Вам достатньо лише вибрати інтернет-платформу, на якій будуть відбуватися торги.

Як стати учасником електронних торгів?

Купувати природний газ на електронних майданчиках дуже зручно та легко. Тут всю основну роботу виконує сама платформа – веде переговори з постачальником, перевіряє його на предмет порядності та благонадійності, сортує інформацію і загалом спрощує весь процес торгів. Якщо ви ще не визначилися з вибором подібної біржі, можете ознайомитися із цією: https://www.uub.com.ua/rus/prozorro/sale/komercijni-torgi/. Тут можна не тільки купити газ за прийнятною вартістю, але й дізнатися всю корисну інформацію про правила придбання, ціноутворення та багато іншого. Після вибору платформи слід виконати декілька простих дій:

зареєструватися на майданчику;

пройти акредитацію;

визначитись із напрямком торгів;

подати заявку на участь у торгах;

зробити два внески (реєстраційний та гарантійний);

зробити ставку, запропонувавши ціну товару.

Після завершення торгів покупець із найбільшою ставкою перемагає та зв’язується з постачальником для обговорення подальшої співпраці. Все відбувається в онлайн-режимі, тому процес не потребує ніяких зусиль. Якщо споживач вимагатиме дані про покупця, електронна платформа захистить його інтереси, надавши юридичну допомогу. Практика показує, що розібратися в роботі цифрової платформи зможе практично будь-яка людина. Якщо все ж таки виникли труднощі, деякі платформи надають послуги брокерів. Однак у цьому випадку доведеться сплачувати комісію за участь посередника. Якщо на цей час немає жодних цікавих пропозицій, слід пам’ятати, що аукціони проводяться регулярно, і дуже скоро може з’явитися маса вигідних лотів.

Хто може брати участь в електронних торгах?

Брати участь в аукціонах можуть резиденти та нерезиденти України, юридичні та фізичні особи (в останньому випадку ФОП). Найголовніша умова – платоспроможність покупця. Саме тому, щоб пройти процедуру акредитації, сторона, що купує, зобов’язана надати документ, що підтверджує відсутність розпочатого процесу банкрутства. З подробицями можна ознайомитись, перейшовши безпосередньо на сайт вибраної електронної платформи.





