Хабар депутату Тернопільської райради: підприємцю залишили заставу без змін

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід у вигляді 8 млн грн застави з обов’язками, визначений аграрному підприємцю Оресту Самотязі. НАБУ і САП підозрюють його у підбуренні бізнесмена до хабарництва.

Таке рішення 14 грудня ухвалила АП ВАКС, повідомляє «Слово і діло».

Як відомо, антикорупційний суд визначив Самотязі запобіжний захід у вигляді 8 млн грн застави. Також на нього поклали наступні обов’язки: прибувати за першим викликом; не відлучатись з Тернополя та смт Велика Березовиця Тернопільського району Тернопільської області без дозволу; повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та підозрюваними; здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет. Захисник підозрюваного подав скаргу на це рішення.

«Апеляційну скаргу захисника підозрюваного (Ореста Самотяги – ред.) залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 15.11.2023 – без змін», – ідеться в рішенні.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд відправив під цілодобовий домашній арешт депутата Тернопільської райради Володимир Тимчія.

За версією слідства, підприємець Орест Самотяга підбурив потенційного покупця свого аграрного підприємства «Онікс» до надання неправомірної вигоди у сумі $20 тисяч судді Господарського суду Тернопільської області за ухвалення рішення на його користь, а також $300 тис. заступнику керівника Великоберезовицької громади Володимиру Тимчію та адвокату Лукашову за неперешкоджання в оформленні права власності та відмову від оскарження рішення суду. Водночас Тимчія та Лукашова підозрюють у вимаганні 300 тисяч доларів неправомірної вигоди. Тимчій склав повноваження депутата Тернопільської райради.