Міні-бургерна, желе в скибках кавуна, «іноземні» смаколики: в Тернопільській школі №3 з ярмарку зібрали понад 62 тис. гривень

У Тернопільській спеціалізованій школі №3 з поглибленим вивченням іноземних мов відбувся осінній благодійний ярмарок. Участь у ньому взяли усі класи школи, окрім випускників. І це зрозуміло, – з їхньою зайнятістю та завантаженістю одинадцятикласникам вистачало часу лише забігти на перерві до спортивного залу, де проходив ярмарок, і скуштувати, що ж такого смачненького приготували молодші колеги та їхні батьки.

А смачненького було, як завжди чимало. Це і традиційні українські страви на зразок вареників, пиріжків, тертюхів, канапок, короваїв, і класичні солодкі смаколики – торти, медівники, пироги та сирники, найрізноманітніші види печива, кекси та вафлі, заварні тістечка та пряники, і вже звичні для нас, але таки «іноземні» смачні «принади» – великі та маленькі піци, строкаті «галяретки», капкейки та маффіни. Були у асортименті і різноманітні фрукти та напої: соки, компоти, узвари і навіть домашній лимонад. Отже, покуштувати, гарненько поїсти і навіть щось придбати «на потім» могли усі бажаючі.

До оформлення своїх «експозицій» усі теж підійшли надзвичайно творчо. Кожен стіл відрізнявся і за стилем, і за тематикою, хоча в більшості переважали таки народні мотиви з вишитими рушниками, соняхами, чорнобривцями, калиною та пшеничним колоссям, гарбузами та віночками.

А от, скажімо, 4-А клас облаштував на ярмарку справжню міні-бургерну, 6-А клас оформив надзвичайно яскраво виставку із найрізноманітніших кольорових желе, які були залиті не лише у склянках та бокалах різних форм, розмірів та фасонів, а й навіть у скибках кавуна. Тематика страв, які приготували батьки та учні 6-Б класу, відповідала назві їхньої виставки «Смачно по світу», тому в них можна було скуштувати і круасани «Ранок у Парижі», і деруни «Білоруські дранікі», і сирник «Нью-Йоркський чізкейк», і кекси «English breakfast» та багато інших страв, які нагадували про різні міста та країни світу.

Загалом, цього року на благодійному ярмарку у школі було зібрано 62 тисячі 630 гривень. Найбільше коштів виручив за свою смачну продукцію 3-В клас, відзначились 6-Б, 9-Б та «першачки» – 1-Б та 1-В класи, а також 5-А та 8-А. За словами заступника директора з виховної роботи школи Людмили Стасишен, всі ці кошти будуть витрачені на адресну допомогу потребуючим.

– Традиційно, після таких заходів кошти виділяються на допомогу дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, онкохворим, товариству для слабозорих УТОС, бійцям АТО, які перебувають на лікуванні. Загалом про те, на що витрачатимуться кошти, буде визначено на засіданні шкільної ради, а звіт про це – оприлюднено на сайті школи.

Як розповіла Людмила Степанівна, цього року приємно вразила активність та креативність батьків і учнів, – для деяких класів, щоб виставити все, що вони приготували, навіть двох столів не вистачало.

Разом із тим, на ярмарку не ставилась мета продати товари по-дорожче, аби виручити якомога більше грошей. Навпаки, ціни за смачні товари були досить символічними. А учні 9-В класу взагалі вирішили продавати свою продукцію за мінімальними цінами, виходячи з ідеї, що, ярмарок тому й благодійний, щоб кожен міг дозволити собі купити те, що хотілося.

– Подобається те, що такими заходами ми вчимо дітей бути милостивими, добрими до інших людей, допомагати тому, хто страждає. Відтак, навіть закінчивши школу, прагнення бути милосердним у них залишається на все подальше життя. І можливо, коли ми всі разом будемо робити таку добру справу, таким чином наш світ стане хоч трохи добрішим, – наголосила завуч.

Як завжди, дбали і про дотримання норм санітарії та гігієни, – всі, хто продавав, мали одноразові рукавички, покупки складали юним та дорослим відвідувачам в одноразовий посуд.

До речі, «родзинкою» цьогорічного ярмарку став міні-концерт Юліанки та Владислава Пилипівих, учнів 6-Б і 4-Б класів, які під час ярмарку на духових інструментах виконували українські народні пісні, марші, популярні твори, створюючи атмосферу свята.

Джерело: сайт Тернопільської школи №3