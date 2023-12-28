14:43 | 28.12.2023
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На Тернопільщині авто врізалося у віз з колядниками

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Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 27 грудня близько 17:30. Між селами Криве та Зарубинці зіткнулися автомобіль та гужова підвода.

На місце події виїжджали працівники Підволочиського відділення поліції.
За попередньою інформацією, водій автомобіля «MERCEDES-BENZ-VITO», у якому було шестеро пасажирів, допустив зіткнення із задньою частиною гужової підводи, запряженої конем. Віз перевозив 11 пасажирів – учасників Вертепу.
У результаті ДТП до лікарні потрапив один неповнолітній колядник. Водії попередньо тверезі, але у них взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Триває перевірка.

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