Харківський університет внутрішніх справ запрошує на навчання

Шановні абітурієнти запрошуємо Вас на навчання до Харківського національного університету внутрішніх справ!!!

Важлива інформація для вступників на факультет№ 6 (студенти)

Для вступу на навчання, а також для надсилання документів необхідних для вступу, для абітурієнти, які бажають вступити до факультет № 6 ХНУВС, можуть використовувати електронні адреси:

Денна форма навчання – email: denna-f6@univd.edu.ua

Для листування та отримання додаткової інформації

– телеграм-група: https://t.me/hnuvs_f6_abiturientu

Заочна та дистанційно-заочна форми навчання – email: f6@univd.edu.ua

Для листування та отримання додаткової інформації

– телеграм-чат: https://t.me/+tguxZmj4JRFhZWQy



Також в Харківському національному університеті внутрішніх справ для студентів є навчання на кафедрі військової підготовки:

Довідки за тел.: (057) 739-84-44, (057) 739-84-05,

(050) 945-99-50,

(097) 272-91-77

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