По Тернополю ганяв зухвалий водій

Учора до патрульних звернувся небайдужий громадянин, який повідомив, що вулицею Князя Острозького рухається автомобіль Chevrolet, водій якого зухвало порушує ПДР. Не дотримується вимог дорожніх знаків, розмітки та здійснює обгін транспортних засобів на перехресті.



Інспектори розшукали потрібний автомобіль та притягнули водія до відповідальності за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил дорожнього руху) КУпАП.



Дякуємо правосвідомим водіям за своєчасне реагування та повідомлення про порушення.



Нагадуємо, що обгін — це складний та небезпечний маневр. Перш ніж починати виконання, слід неодноразово переконатись в його безпечності.



Недотримання правил дорожнього руху — призводить до ДТП з тяжкими наслідками!

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