Хірург із Львівщини, якого звинувачують у смерті 12-річного тернополянина, знову “відзначився”

Хірурга Жидачівської районної лікарні Юрія Михайлюка відсторонили від виконання обов’язків. Таке рішення було ухвалене судом. Однак нещодавно він знову повернувся на роботу й цього разу відмовив у наданні медичної допомоги ветерану АТО, народному Герою України Денису Гайді (псевдо “Росомаха”), чим поставив життя людини під загрозу.

Про це Погляду повідомив тернополянин Володимир Кулак, батько 12-річного Ромчика, який помер 27 червня 2017 року в ОХМАТДИТі у Львові, куди його привезли зі Жидачівської районної лікарні, де місцеві медики (у тому числі Юрій Михайлюк) не змогли поставити правильний діагноз і надати адекватну медичну допомогу.

Той самий хірург в лікарні в Жидачеві не надав меддопомогу Народному Герою України, ветерану АТО Денису Гайді, – зазначив Володимир Кулак. — Знову Жидачівська ЦРЛ і знову хірург Михайлюк! Скільки ще? Вже втретє за два місяці як він, завдяки махінаціям своїх адвокатів, знову “працює”, а лікарня, її керівник Людмила Яремцьо, тримаючи таких кадрів, ставить під удар свою репутацію і весь колектив.

Про цей випадок Володимир Кулак дізнався від дружини Дениса Гайди – Інни.

Денис Гайда (псевдо “Росомаха”) – кіборг Донецького аеропорту, доброволець Правого Сектору, нагороджений орденом Народного Героя і України, орденами та медалями. Мав поранення. Інвалід війни третьої групи.