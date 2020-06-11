Як гвардійці з Тернополя, Ужгороду та Львову вночі з БТРів гасили (відео)

Військовослужбовці 2 Галицької бригади Нацгвардії України зі Львова, Тернополя та Ужгороду на навчальних зборах екіпажі БТР вдосконалювали свої вміння та навички. Протягом десяти днів командири екіпажів, механіки водії та навідники кулеметів БТР тренувались діяти як одне ціле, адже для ефективного використання 10 тонної бойової машини на полі бою надзвичайно важлива робота без виключення усіх членів екіпажу.

Неподалік Львова на військовому стрільбищі у селищі Раковець, кілька днів було гаряче. Перша частина зборів відбувалась у межах військової частини. Тут нацгвардійці займались вогневою, тактичною та спеціальною підготовкою.

Також, під час занять відпрацьовувались питання військово-медичної підготовки та підготовки по зв’язку.

Як зазначають самі члени екіпажів, найцікавіше завжди – це практичне водіння в складних умовах місцевості та практична стрільба, особливо нічна.

Старший солдат Назар Яворський керує одним з екіпажів БТР 2 Галицької бригади. Він повинен швидко оцінювати обстановку, приймати рішучі дії, давати вказівки навіднику та водію. Хлопець на посаді командира усього шість місяців, до того був навідником. На собі відчув, як це, влучно вести вогонь з озброєння БТР, аби не підвести свій екіпаж.

«Наш екіпаж проявив себе на повну, – говорить Назар, – ми діяли злагоджено, як один механізм. Це найголовніше в нашій роботі, відчувати один одного та відповідати один за одного. Я отримав масу задоволення від нічної стрільби та практичного водіння. Сама місцевість, де ми тренувались, була з перешкодами та обмеженою прохідністю. Усе ускладнилось і погодними умовами – напередодні падали сильні зливи і ґрунт був достатньо м’який. Але саме це і було круто, відчувати, як багатотонна машина долає усі перешкоди».

Назар із запалом розповідає, що вражав вигляд неба, коли трасуючі кулі летіли у темряву. Хлопець зізнається, що емоцій від цих зборів йому вистачить ще на довго.