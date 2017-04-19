Христина Соловій, яка своїм шармом та щирістю вразила Святослава Вакарчука, завітає до Тернополя

Христина Соловій — учасниця проекту “Голос країни”, яка своїм шармом та щирістю вразила Святослава Вакарчука та підкорила усю Україну, — завітає до Тернополя із великим сольним концертом у рамках всеукраїнського туру «Жива Вода 2017». Концерт відбудеться 28 квітня о 19:00 у Тернопільському обласному драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка.

“Жива вода” — дебютний альбом Христини Соловій, у якому лемківська пісня поєдналась у сучасних аранжуваннях із поп-роком, блюзом та джазом. Продюсером альбому став Святослав Вакарчук. Від часу випуску платівка набрала майже 2 млн прослуховувань, отримала схвальні відгуки критиків та потрапила у ТОП кращих альбомів року. Відеокліпи на пісні Христини Соловій б’ють рекорди українського YouTube за кількістю переглядів. Співачка є лауреатом премії “Золотий Аристократ 2015” Радіо “Аристократи”, переможницею національної премії Yuna-2016 у номінації “Кліп року” за відео на пісню “Тримай”.

Христина Соловій: «У цьому турі я наживо представлю все найкраще, що відбулося у моїй творчості за останні два роки. Зіграємо улюблені композиції із альбому “Жива вода” та ексклюзивно у кожному місті презентуємо мої авторські пісні з майбутнього альбому, серед яких і новий сингл ”Хто, як не ти?”».