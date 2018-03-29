Новини Тернополя 

Хто і чому протестує сьогодні біля обласної прокуратури

Irena 16 Views Прокоментуй!

Акцію протесту на вулиці Листопадовій поблизу обласної прокуратури влаштували 29 березня о 10:30 год мешканці Тернополя. Люди вимагають недопущення закриття Тернопільської комунальної експериментальної комплексної школи мистецтв імені І.Герети.

Близько п’ятдесят учасників акції безперервно рухаються на нерегульованому пішохідному переході. Для забезпечення правопорядку, на місце події виїхали десять працівників поліції. За попередніми даними акція триватиме до 16 години. Про це повідомляють в Головному управлінні нацполіції Тернопільської області.

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