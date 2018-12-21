Хто і як збагачується на підвищенні тарифів на проїзд у Тернополі?

Сьогодні у Тернополі знову подорожчав проїзд. Для мешканців та гостей міста, які не виготовили “Соціальну карту тернополянина”, квиток у маршрутці і тролейбусі подорожчав на гривню — 7 і 6 гривень відповідно. Це вже друга спроба міської влади збільшити вартість проїзду і примножити власників “карток тернополянина”.

Попри заяви керівника управління транспорту Ігоря Мединського, що здорожчання проїзду критично необхідне і що тарифи на громадський транспорт піднімають по всій країні, Тернопіль досі є лідером із найдорожчим проїздом.

Приміром, вартість проїзду у Житомирі становить 3 грн у тролейбусах і 5 грн у маршрутках. У Чернівцях на початку грудня на громадських слуханнях визнали, що економічно обгрунтований тариф на електротранспорт — 4,5 грн. Але вартість проїзду вирішили не збільшувати, а залишити на попередньому рівні, тобто 3 грн.

Нагадаємо, що по розрахунках тернопільської мерії економічно обгрунтований тариф в тролейбусах становить 7,60 грн, а це на 70% більше, ніж у тих же Чернівцях.

Не секрет, що Ігор Мединський сам є власником кількох приватних маршрутів по місту, якому вигідно подорожчання квитків у громадському транспорті. Про це він заявляв навіть на всеукраїнському телебаченні.

Однак не здорожчанням єдиним влада Тернополя безцеремонно обкрадає жителів свого міста. Собівартість “карти тернополянина” становить 15 грн, тоді як у нас її продають по 57 грн. Також є питання, яким чином “циркулюють” електронні гроші.

Навіщо насправді було руйнувати систему проїзду, яка в Тернополі ефективно працювала роками?

“Картки тернополянина” виготовляє “ТОВ “Системний зв’язок” – відповідно до договору між КП «Тернопільелектротранс» та ТОВ «Системний зв’язок». Цю схему детально проаналізував тернопільський журналіст Назарій Наджога у своїй публікації на сайті Терміново.

“У договорі між цими компаніями №11/16k/182 від 25.11.2016 (стороною 1 є КП «Тернопільелектротранс», Сторона 2 – ТОВ «Системний зв’язок» – прим.) вказано в п. 2.2, що Сторона 1 доручає Стороні 2 проводити реалізацію проїзного квитка тривалого користування (ПКТК) та поповнення їх тарифними пакетами, – пише Назарій Наджога. – Крім того, п. 4.8. Задля належного виконання зобов’язань за п. 2.2 та розділом 4 (Продаж ПКТК та тарифних пакетів –прим.) даного Договору, Сторона 2 вправі залучати до виконання таких зобов’язань третіх осіб. Сторона 2 несе відповідальність за дії третіх осіб, які їм доручаються.

Несе відповідальність, про всяк випадок повторимо.

6 лютого цього року відкрито кримінальне провадження №12018210000000109 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 209, ч.1 ст. 258-5 КК України. А це йде мова про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, тобто дії, вчинені з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи, організації, підготовки або вчинення терористичного акту.

Фігурантами цього провадження є дві компанії: те ж саме товариство «Системний зв’язок» та ТОВ «Сімбел Сістемс».

З клопотанням до Тернопільського міськрайонного суду про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках цього провадження звернувся старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області.

Як зазначено у клопотанні слідчого, у вересні 2017 року Тернопільська міська рада залучила для запровадження електронних квитків «Соціальна картка Тернополянина» TOB «Системний зв’язок», яке, в свою чергу, уклало договір на виготовлення та персоналізацію карток з TOB «Сімбол Системс» за адресою м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 3. В подальшому TOB «Системний зв’язок» проводило переказ грошових коштів для TOB «Сімбол Системс» за виготовлення і персоналізацію «Соціальної картки Тернополянина», а також передало вказаному товариству базу персональних даних мешканців м. Тернополя для виготовлення вказаних електронних квитків.

При цьому йдеться в Ухвалі суду, що серед засновників TOB «Сімбол Системс» є громадяни Російської Федерації.

Цю судову Ухвалу від 11.09.2018 № 607/17800/18 про доступ до речей та документів ТОВ «Системний зв’язок» можна розглянути в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

За правилами публікацій судових ухвал та рішень в судовому Реєстрі імена та прізвища не вказуються. Втім, як ведуть ниточки до громадян держави-агресора можна прослідкувати за відкритими даними аналітичної системи YouControl, а також за персональними сторінками представників компаній в соцмережах чи в загальному на інтернет-ресурсах компаній.

Від офшорів через готель і до Москви

Отже, Тернопільська міська рада залучає тернопільську компанію до виготовлення «електронних персональних квитків». ТОВ «Системний зв’язок», маючи право згідно договору з КП «Тернопільектротранс», залучає київську фірму ТОВ «Сімбол Сістемс». І, як зазначено в клопотанні слідчого СБУ, третя сторона разом з другою фігурує у відмиванні коштів, не кажучи вже про фінансування тероризму.

За даними аналітичної системи YouControl, засновниками ТОВ «Сімбол Сістемс» є кіпрська компанія «Фріотрон Холдінгс Лімітед», зареєстравана в місті Нікосія по вул. Георгіу Каріу, 8В, офіс 6В, та українське ТОВ «Ідентех-Україна». Директором «Сімбел Сістемс» є громадянка України Раїса Терлецька. У видах діяльності ТОВ «Сімбол Системс» не зазначено нічого про виготовлення електронних квитків та персоналізацію карток.

Власниками кіпріотської фірми є Параскеві Малтезоу та Софокліс Папаварнавас. Доля начебто української «Ідентех-Україна» в «Сімбел Сістемс» всього лиш 0,1%.

А далі ще цікавіше. Засновником ТОВ «Ідентех-Україна» є знову ж таки кіпріоти. 100% української фірми належить «Рейкартц Хотелс енд Різотс (Сайперс) Лімітед». Реєстрація цієї компанії по сусідству з попередньою в місті Нікосія, вул. Георгіу Каріу, 6В. Бенефіціарами «Рейкартц Хотелс енд Різотс (Сайперс) Лімітед» є громадяни Кіпру Єлені Кінані та Кінаніс Панагіотіс.

Це ще далеко не все. Від реєстрів відволікає просування електронних квитків та автоматизованих систем оплати за проїзд в інших обласних центрах України. 31 січня цього року в Полтаві презентували автоматизовану систему оплати у громадському транспорті.

«Сьогодні у приміщенні комунальної організації «Інститут розвитку міста» відбулося перше публічне обговорення запровадження АСООП. Представник компанії ТОВ «Symbol Systems» Олег Терлецький представив проект реформування транспорту у Полтаві. Він розповів чиновникам і громадськості, як ця система виглядатиме і коли може запрацювати», – про це повідомляло інтернет-видання «Полтавщина».

Офіційно Раїса Терлецька – директор ТОВ «Сімбол Системс», а представником у Полтаві був Олег Терлецький.

Олег Терлецький на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук вказує між іншим, що він також працював у Reikartz Hotels & Resorts. Це всеукраїнська мережа готелів та ресторанів.

За пошуковим запитом в YouControl щодо Єлені Кінані та Кінаніса Панагіотіса можна переглянути ряд фірм, які пов’язані назвою «Рейкартц» та ТОВ «Ідентех-Україна», зокрема і в готельному бізнесі. У Тернопільській області до їхньої мережі належить готель в Почаєві, що навпроти Свято-Почаївської лаври.

Про те, що готелі з назвами «Рейкартц» взаємо пов’язані та належать до одної й тої ж структури, пересвідчитись можна, власне, на сайті Reikartz Hotel Group. Крім того, на сайті в рубриці «О Нас» вказано, що керівною компанією мережі готелів є Reikartz Hotel Management (Рейкартц Хотел Менеджемент).

Така компанія теж є в реєстрах. І серед зазновників разом зі згаданою ТОВ «Ідентех-Україна» записані двоє осіб – якраз громадяни Російської Федерації, мешканці Москви Леонід Лавретьєв та Тимур Родіонов.

А згідно реєстраційних даних, у ТОВ «Ідентех-Україна», яка є засновником «Сімбол Сістемс», разом з ТОВ «Рейкарц Хотел Менеджемент» навіть мають спільний номер телефону, попри різну юридичну адресу.

Резиденти Російської Федерації Леонід Лаврентьєв, Тимур Родіонов та ще Юрій Васін разом з тим же товариством «Ідентех-Україна» є в засновниках київського ТОВ «Он-лайн Дата Карта Центр». Види діяльності останнього полягають в тому числі у виготовленні електронних квитків.

Якщо зателефонувати за номером телефону +380444969191, який вказаний в реєстраційних даних ТОВ «Он-лайн Дата Карта Центр», вам піднімуть слухавку працівники компанії ТОВ «Сімбол Системс», попри знову ж таки різну юридичну адресу. І за цим номером ТОВ «Он-лайн Дата Карта Центр», засновником якої є троє громадян держави-агресора, вам підтвердять, що в них працює Олег Терлецький. Ще й перепитають, до якої компанії ви телефонуєте.

Дуже схожий номер телефону, який різниться лиш на одну останню цифру +380444969192, вказаний в контактах на сайті «Сімбол Системс», що спільно з тернопільською «Системний зв’язок» фігурує в кримінальному провадженні. Цю справу ведуть слідчі в особливо важливих справах УСБУ в Тернопільській області.

«Коли я би такі речі знав…»

– Так, мені це однозначно відомо, – коментує на брифінгу Ігор Мединський ситуацію з кримінальною справою. – Але я хочу сказати, що крапки над «і» не розставлені. І оскільки я десь приблизно так знаю, що ця програма (АСОП –прим.)в Україні є ліцензованою, із слів, будемо говорити, цього ж директора товариства «Системний зв’язок». І те, що він чи його фірма не фінансує іноземців, це я точно знаю.

Поки готувався матеріал, журналіст «Терміново» намагався сконтактувати з директором тернопільської компанії Віталієм Васильківим по телефону, писав повідомлення, приходив офіс. Втім, Віталій Васильків, попри прочитане повідомлення, не відреагував, а телефонні дзвінки збивав. В офісі на вул. Чорновола, 1 на момент відвідин журналістом його не було.

Телефонував журналіст у київську компанію «Сімбел Системс» за кількома номерами. Менеджери та секретарі теж не зв’язали з Олегом Терлецьким. Останній також не відреагував на повідомлення в соцмережі Фейсбук щодо кримінальної справи.

Крім того, це не єдина кримінальна справа, в якій містяться ознаки злочину в діяльності ТОВ «Системний зв’язок».

Слідчим управлінням ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12018030000000287, від 06.07.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України. А це – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим слідством здобуто фактичні дані про те, що службові особи КП «Луцьке підприємство електротранспорту» Луцької міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ “Системний зв’язок”, під час виконання робіт з технічного переоснащення систем диспетчерського контролю сповіщення пасажирів та оплати проїзду, здійснили розтрату бюджетних коштів – йдеться в Ухвалі Луцького міськрайонного суду Волинської області Справа №161/12278/18 від 03 серпня цього року.

Щодо кримінальної справи, яке веде СБУ, пан Менединський на брифінгу додав:

– Мене це дуже стривожило, бо я людина патріотична. І я запитав його зразу: скажи, будь ласка, чи хоч одна копійка? – ні! Скажи, будь ласка, чи?.. – ні, у нас сертифікована програма в Україні. – Окей, – кажу. Бо, правда, коли я би такі речі знав, то не дивлячись на те, чи це було б вигідно чи не вигідно, ми би ще раз провели тендер на цей предмет, і на тому все було б закінчено.

Не зовсім закінчено. Луцьк, Тернопіль – в цих обласних центрах свої послуги ТОВ «Системний зв’язок». І не просто надає, а в рамках послух збирає персональні дані мешканців. Була спроба подібне зробити і в Хмельницькому. А вище згадувалося, що ТОВ «Сімбол Системс» також має подібні справи у Полтаві.

– Компетентні органи розберуться, – каже начальник Управління транспорту Тернопільської міської ради.

Може й розберуться, та зазвичай вони розслідують справи роками. І, як каже Ігор Мединський, він людина патріотична, вразі чого розірве угоду. Ба, навіть не виникає сумніву, що й міський голова Тернополя Сергій Надал теж патріот, «свободівець». Тільки-от чи в пориві патріотизму не передали базу даних тернополян з рук патріотичної міської ради резидентам держави-агресора?..

Наглядна схема передачі баз даних “Соціальної картки Тернополянина”.

Кінець цитати з сайту Терміново.

P.S. Громадський транспорт у Тернополі – це, як бачимо, найпопулярніша платформа, щоб «нагинати» тернополян. Бо як інакше пояснити, те що тут роблять? На кому не вдасться заробити на картці, то вдасться заробити на вартості проїзду. При чому вже ніхто не обіцяє неймовірних благ – ввічливих водїв, комфортних автобусів…