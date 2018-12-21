Анатолій Демчак: «Час довгоочікуваних змін настав! Ми втілимо масштабні проекти і розбудуємо спроможну громаду»

Ремонт доріг, реконструкція закладів освіти, медицини будинків культури, проведення вуличного освітлення, поліпшення матеріально-технічної бази об’єктів соціальної інфраструктури – це пріоритети роботи кандидата на посаду голови Монастириської міської об’єднаної територіальної громади Анатолія Демчака.

Багаторічний досвід, спрямований на розвиток громади

– Анатолію Володимировичу, Ви — успішний підприємець. Що стало головним поштовхом для Вас у тому, щоби подати свою кандидатуру на посаду голови громади?

– Я народився і проживаю разом зі сім’єю у селі Ковалівка, яке входить до новоствореної громади. Активно вболіваю за розвиток нашої ОТГ. Окрім цього, я відношуся до тих людей, які не бояться брати не себе відповідальність. Щоб мати можливість запроваджувати позитивні зміни у нашій громаді, вирішив подати свою кандидатуру на голову Монастириської ОТГ. Головним фактором у прийнятті рішення стало те, що багато людей у селах бачать у мені людину, яка здатна зробити управлінсько-господарські кроки, необхідні для новоствореної громади.

– Ви об’їхали кожне село, тож вивчили проблеми усіх населених пунктів Монастириської ОТГ. Які першочергові потреби громади?

– Найперше – це ремонт доріг. Дорожня інфраструктура у плачевному стані. До окремих населених пунктів неможливо доїхати. Наприклад, потрібно ремонтувати під’їзну дорогу до Горішньої Слобідки, Гончарівки і Дубенки. Це питання не тільки дискомфорту, а й безпеки людей. Також зазначу, що це найбільше гальмує розвиток бізнесу. Підприємці району могли б вкласти інвестиції в розвиток наших сіл, тут є багато можливостей, але жахливе сполучення стає вагомою перепоною. І це лише одна з нагальних проблем. Є велика необхідність у відновленні вуличного освітлення. Я здивований, що досі немає вуличного освітлення в половині села Ковалівка і на окремих вулицях м. Монастириська. Також треба облаштувати вуличне освітлення у Горішній Слобідці та інших населених пунктах громади.

«Для нас пріоритетом є розвиток всієї соціальної інфраструктури»

– Ви відвідали дошкільні навчальні заклади та загальноосвітні школи. Які роботи плануєте провести в освітній галузі?

– Велику увагу будемо приділяти освітній мережі. Школи, дитячі садочки потребують проведення капітальних ремонтів та енергоощадних заходів. У м. Монастириська у ДНЗ «Казка» треба ремонтувати дах, який протікає. У Гончарівці у дошкільному навчальному закладі діють дві групи, у кожній з них — понад 20 дітей. А двері клейонкою забиті. Батьки, звісно, хочуть і просять встановити нові, сучасні двері. У ЗОШ села Ковалівка минулого року за рахунок державної субвенції на соціально-економічний розвиток замінили старі вікна на металопластикові, відремонтували дах. Спортзал був проблематичний, також були проведені роботи. А в школі с. Дубенка досі невирішене питання — із 80 вікон лише кілька замінено на нові. Заходи з енергозбереження потрібно застосувати практично у всіх освітніх закладах. Адже вони дають можливість економити на енергоносіях. Хочу наголосити, що для нас пріоритетом є розвиток не окремих сфер, а загалом соціальної інфраструктури. У населених пунктах громади треба облаштовувати зони відпочинку, сімейного дозвілля. Хочемо також звести сучасні футбольні поля. У місті Монастириська встановили спортмайданчик зі штучним покриттям, а в сільській місцевості таких умов для молоді досі не створено. Є проблеми й у галузі медицини – старші люди нарікають, що немає аптек у селах, а ФАПи потребують реконструкції. Вивчаємо можливості вирішення кожного з цих питань.

– Ви регулярно долучаєтеся до організації знаного не тільки в Україні, а й в світі фестивалю «Дзвони Лемківщини». Цей досвід плануєте використати для розбудови галузі культури?

– Наступного року фестивалю лемківської культури виповниться 20 років. Пригадую, коли проводили його вперше, була лише невеличка мистецька програма. Фестиваль із кожним роком стає все більш масштабним і насиченим, покращилася й інфраструктура на території проведення заходу. Я щороку спільно зі сім’єю долучаюся до фестивалю. Культура, освіта, духовність – це ті сфери, які об’єднують націю і формують її майбутнє. Тому будемо велику увагу приділяти цим галузям й у контексті розбудови громади. У селах нашої ОТГ необхідно здійснити ремонтні роботи у будинках культури. Наприклад, у Ковалівці немає умов для проведення репетицій, зал має тріщини. Потрібно облаштувати такі заклади.

Реформа децентралізації – Це унікальний шанс для відродження сіл

– Які головні можливості та ресурси дає децентралізація?

– Найперше – надію на позитивні зміни. Це дуже важливо. Люди реагують позитивно щодо об’єднання. Адже усі розуміємо, що сільські ради не мають ресурсів запроваджувати великі зміни щодо розбудови інфраструктури. Бюджет с. Комарівка на 2018 рік становить 100 тисяч грн., а с. Криниця – 131 тисяча грн. Що за ці кошти можна зробити, про який розвиток можна говорити?! Люди у селах вже давно хочуть змін, хоча би елементарних. А децентралізація дає можливості розпочати втілювати проекти, про які ми до цього часу лише мріяли. На території Ковалівки є діючий спиртзавод, але всі податки, окрім земельних, задіяні на «Укрспирт». Як відомо, реформа передбачає, що податки залишаться у місцевому бюджеті, відповідно кошти будуть спрямовані на розвиток наших сіл. Це лише один із багатьох інструментів, який буде надано для розбудови громади. Децентралізація є найкращим на сьогодні механізмом відродження наших сіл. Вона дає поштовх до великих, довгоочікуваних змін. А успіх інших ОТГ вселяє надію і впевненість, що й нам вдасться відбудувати інфраструктуру у сільській місцевості і сформувати фінансово самодостатню, спроможну громаду.