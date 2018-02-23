Тарас Юрик: «Збереження Волощинської амбулаторії входить до комплексних заходів реформування медицини»

У селі Волощина в амбулаторії загальної практики сімейної медицини провели капітальний ремонт та енергоощадні заходи – перекривали дах, утеплили фасад, встановили сучасні вікна і двері. На втілення енергоефективного проекту за поданням народного депутата України Тараса Юрика із Фонду соціально-економічного розвитку було виділено 250 тисяч гривень.

У Волощинській амбулаторії обслуговуються 2400 осіб. Цей медзаклад є структурним підрозділом «Бережанського центру – первинної медичної (медико – санітарної) допомоги».

«Тут надаються послуги денного стаціонару та стаціонару на дому. Є 8 працівників. Амбулаторія тривалий час не мала капітального ремонту, протікав дах. Зараз вже є повноцінні умови, щоб забезпечити щоденну роботу. У закладі є комп’ютерна техніка, системний блок, електрокардіограф. Необхідно ще провести внутрішній ремонт та закупити сучасне обладнання. Найголовніше, що провели енергоощадні заходи. Це зберегло приміщення», – каже головний лікар комунального закладу «Бережанський центр – первинної медичної (медико–санітарної) допомоги» Наталія Погората.

Окрім жителів села Волощина, амбулаторія обслуговує мешканців с. Божиків, Саранчуки, Базниківка, Тростянець, Квіткове.

«Десятки років приміщення було у плачевному стані. Дах протікав. Провели утеплення стін, перекрили дах, зробили фасад, відмостку, тобто – це повноцінні енергоощадні заходи. Умови праці значно поліпшилися. Зараз необхідно забезпечити амбулаторію сучасним медобладнанням. Сподіваємося, що в рамках процесу медичної реформи це відбудеться скоро. Адже хочемо, щоб у цій амбулаторії глибина надання послуг розширилася», – наголошує голова Саранчуківської селищної об’єднаної територіальної громади Володимир Петровський.

«Збереження Волощинської амбулаторії входить до комплексних заходів реформування медицини. Ця галузь є надзвичайно важливою, належить до основних пріоритетів нашої роботи у розбудові інфраструктури. Йдеться про будівництво та реконструкцію ФАПів, амбулаторій, районних лікарень, а також про забезпечення медичних закладів необхідним обладнанням. І дуже важливо, що це здійснюємо не тільки у районних центрах, велику увагу приділяємо селам. І це стосується не лише медицини, а й сфер освіти, культури, спорту. За кошти, виділені із Фонду соціально-економічного розвитку, у всіх п’яти районах мого виборчого округу відбувається розбудова, реконструкція об’єктів соціальної інфраструктури», – наголошує народний депутат України, голова Тернопільської територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Тарас Юрик.

Проект був втілений на умовах співфінансування з районного бюджету та в рамках проекту ООН і ЄС «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».

«Для людей дуже важливим є функціонування цієї амбулаторії. Нам 20 кілометрів їхати до районної лікарні, а тут люди можуть на місці отримати послуги. Особливо важливо це для людей старшого покоління. Амбулаторія комп’ютеризована, підведений швидкісний інтернет, у закладі перейшли на сучасну систему звітування», – каже житель села Волощина, голова громадської організації «Волощина» Ярослав Хмарний.

Зазначимо, у 2017 році понад 25 мільйонів гривень було виділено за поданням народного депутата України Тараса Юрика із Фонду соціально-економічного розвитку на райони його виборчого округу. За ці кошти реалізовано проекти щодо розбудови інфраструктури у всіх п’яти районах округу № 165 – це Тернопільський, Козівський, Зборівський, Бережанський, Підгаєцький. На Бережанський район було спрямовано майже 5 з половиною мільйонів гривень.