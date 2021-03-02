Хто свідомо саботує слідчі дії, щоб випадково не вийти на впливового замовника з Тернополя?

Сьогодні, 2 березня, в Тернопільському міськрайонному суді відбулося чергове судове засідання у справі замовного нападу на депутата Тернопільської міськради, громадського діяча Ігоря Турського.

Нагадаємо, що напад на Ігоря Турського стався три роки тому, 22 лютого 2018 року, внаслідок чого політику нанесли серйозне ножове поранення, яке несло загрозу його життю.

З часу, коли стався напад, справу фактично «заминають». Перед судом постав лише один з чотирьох виконавців нападу, а імена організаторів та замовників так і не назвали.

«Три роки розслідування. Відомі імена учасників нападу, і є об’єктивні підозри щодо організатора. Однак усі, окрім одного, не перебувають не лише у статусі обвинувачених, а й навіть в статусі підозрюваних. Мені це виглядає як свідомий саботаж слідчих дій щоб випадково не вийти на впливового замовника»,- каже свідок нападу, депутат Тернопільської міськради Іван Сороколіт.

На думку адвоката Ігоря Турського, слідство ніби «боїться» вийти на замовника. Справу, чомусь, розділили на два провадження: перше – за статтею «хуліганство». Власне, його зараз і слухають в суді. Друге – теж «хуліганство», але уже відносно замовників нападу.

«Щодо справи, яку сьогодні слухали в суді, то в ній залишається недопитаним один свідок. Я б сказав, що це свідок в лапках, бо згідно документів, які є в справі, він й організовував напад»,- повідомив адвокат.

Та навіть в статусі свідка допит провести не вдається. Кілька місяців поліція не спроможна доставити його до суду. Нещодавно правоохоронці виїздили за місцем проживання свідка, взяли пояснення у сусідів, які сказали, що ні свідок, ні його родичі давно не проживають за вказаною адресою. Далі виїзду пошуки не зрушилися.

Тому адвокат Ігоря Турського у суді наполягав на судовому дорученні поліції встановити місце знаходження особи.

Слухання по справі вкотре перенесли. Наступне засідання відбудеться 29 березня.