Ігор Турський: “Без хабаря в Тернополі неможливо вести бізнес?!”

“Протягом останніх сесій Тернопільської міської ради під час розгляду земельних питань спостерігаю дивну картину”,- пише депутат Тернопільської міської ради від партії “Сила Людей” Ігор Турський на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

За словами політика, дуже часто рішення профільних депутатських комісій (земельної і архітектурної) абсолютно різняться з фактичним голосуванням в сесійній залі.

Висновки депутатських комісій, в які входять представники практично усіх партій, можуть бути негативні, а голосування під час розгляду на сесії «ЗА». І, навпаки, може бути одностайне позитивне рішення комісії, а при голосуванні ті ж депутати одностайно утримуються і відповідно «завалюють» рішення.

“ПО-ДРУГЕ, і це що часто шокує. Одностайно НЕ підтримуються чисті, повністю законні питання, до яких немає жодних зауважень.

Це може бути продовження діючого договору оренди, оформлення землі під власною нерухомістю, поновлення прав користування землею у зв’язку зі зміною власника нерухомості і тому подібні рішення.

І таких «завалених» питань за сесію може бути кілька десятків. А це близько третини від усіх винесених на розгляд рішень!

Що це?! Такий собі прозорий «сигнал» від Сергій Надала, що для позитивного голосування треба підібрати «чарівні слова»?

Про яку політику інвестиційної привабливості міста можна говорити?

Чи не є це однією з причин, що за останні 10 років в Тернопіль не прийшов жоден зовнішній потужний інвестор. В місті процвітають «інвестори», переважно близькі до міського голови або ті, які зголошуються працювати за корупційними схемами”,- пише Ігор Турський.

Політик навів приклади умовно чистих рішень, які на останній сесії без будь-яких пояснень отримали від депутатів вердикт «утримались» або «проти».