До уваги тернополян: українок з онкологією оперуватимуть у Польщі безкоштовно

Шпиталь Шептицького започаткував проєкт, у рамках якого жінок з онкологією шийки матки або ендометрію скеровуватимуть на безкоштовні операції до Польщі, де вони будуть виконані на високоточному обладнанні Da Vinci. Про це повідомили у медичній установі.

Проєкт запустили «Шпиталь Шептицького» спільно із «Szpital na Klinach» та Екуменічним Комітетом медичної та соціальної допомоги. Про його концепцію розповіла медична директорка Шпиталю Роксолана Вельгуш: «Операції відбуватимуться у клініці наших партнерів у Польщі. Операція та післяопераційний період будуть безкоштовними. Таким чином, ми зможемо допомогти багатьом жінкам, які мають онкологічне захворювання. Наш лікар-онколог буде робити вибірку саме за цим діагнозом, а вже тоді ми будемо відправляти у Польщу на оперативне втручання, яке відбуватиметься на сучасному обладнанні Da Vinci, що є дуже точним, дає найменші ризики розвитку післяопераційних та операційних ускладнень. Після таких втручань пацієнти дуже швидко одужують і буквально вже за кілька днів можуть повертатися додому».

Жінки, які мають онкологію, можуть заповнити відповідну гугл-форму. Потім лікар-онколог цю заявку перегляне, опісля цих пацієнтів запросять у Шпиталь, за необхідності їх дообстежать. Вже після цього відбудеться остаточна вибірка і пацієнти поїдуть до Польщі. За кордоном їх відразу зустрінуть працівники закордонного шпиталю і супроводжуватимуть. Загалом отримають таку послугу лікування у Польщі 150 жінок – згідно з вимогами проєкту.

Христина Келеман, керівниця відділу розвитку Шпиталю Шептицького, повідомила, як саме знайти більш детальну інформацію про цю програму:

«Інформацію щодо нашого проєкту по допомозі жінкам, які мають необхідність у лікуванні онкозахворювання, можна знайти на сайті Шпиталю Шептицького у розділі “Проєкти”, а також у соцмережах. Створена спеціальна гугл-форма, де пацієнти зможуть завантажити свої документи, що спростить лікарю зробити першопочатковий висновок, чи жінка може взяти участь у цій програмі».

Духовна велич Львова