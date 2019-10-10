На Тернопільщині у храмі відсвяткували перший празник після переходу до Української Церкви

9 жовтня 2019 року, коли Свята Православна Церква вшановує пам’ять святого апостола та євангеліста Іоана Богослова, архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор з архієрейським візитом відвідав Шумське благочиння. У с. Садки Його Високопреосвященство звершив Божестенну літургію в храмі св. ап. Іоана Богослова, – повідомляє прес-служба Тернопільської єпархії ПЦУ.

Цього дня парафія, яка у лютому ухвалила рішення про перехід до Православної Церкви України, відзначила перше престольне свято у лоні помісної Української Церкви, а також 110-річчя храму.

Першими архіпастиря зустріли наймолодші парафіяни, які привітали владику Нестора короваєм і віршованими рядками.

Настоятель храму священик Ігор Матіяк, піднісши хрест і попросивши благословення, запросив правлячого архієрея очолити святкове богослужіння.

Високопреосвященнійшому владиці, окрім настоятеля храму, співслужили Шумський благочинний протоієрей Миколай Бабій, запрошене духовенство Тернопільської і Хмельницької єпархій.

Цього святкового дня вознести молитви до Господа прийшли практично всі мешканці Садків. Багато парафіян прийняли таїнство Сповіді та причастилися Святих Тіла і Крові Господньої.

За богослужінням були піднесенні додаткові прохання про визволення нашої Батьківщини від нашестя чужинців, утвердження в Україні єдиної Помісної Православної Церкви.

На завершення Літургії архієпископ Нестор звернувся до усіх присутніх з архіпастирським словом та закликав на всіх Боже благословення.

Також архієрей відзначив нагородами – благословенними грамотами – найактивніших парафіян, які долучилися до впорядкування місцевої святині, церковний хор і громаду храму св. ап. Іоана Богослова.

Опісля архієпископ Нестор разом із духовенством звершив літію біля могили мешканців Садків, які загинули 1943 року в бою з фашистськими окупантами.

Фото зі сторінки у фейсбук Мирона Гібули.

Більше фото – на сторінці єпархії у фейсбуці.