Ірина Музика та гурт «Фіра» колядували в Архикатедрі Тернополя

9 січня до Архикатедрального собору Тернополя в рамках різдвяних зустрічей, що проходять під гаслом «Українським миром – колядуймо щиро», завітали з різдвяною колядою Ірина Музика та гурт «Фіра». Пролунали колядки з сольного альбому Ірини Музики під назвою «Йде Різдво», презентація якого відбудеться вже сьогодні, 14 січня, в Тернопільському обласному драматичному театрі імені Т. Г. Шевченка.

«Родзинкою стали колядки з Полісся виконані в традиційній автентичній манері, – розповідає о. Роман Демуш. – Колядники подарували також відомі колядки в абсолютно новому музичному вирішенні, нові авторські колядки, а також маловідомі перлини народної творчості».

«У пошуках цікавого музичного матеріалу музиканти вдалися до невеличкої фольклорної експедиції на Чортківщину в с. Зелена, де було записано ряд унікальних колядок. Шматки із записами жіночого хору вдало вплітаються в канву сучасного аранжування», – додав о. Роман Демуш.

повідомляє facebook сторінка Архикатедри