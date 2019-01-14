Як діяла націоналістична молодіжна організація “СУМ” на Тернопільщині

ДОПОВІДНА управління МДБ по Тернопільській області про викриття і ліквідацію підпільної антирадянської молодіжної організації в селі Кошляки Новосільського району. 12 січня 1952 року.

ДОВІДКА по справі розкриття і ліквідації підпільної антирадянської організації «СУМ» (СПІЛКА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ), що діяла в селі Кошляки Новосільського району Тернопільської області.

На основі отриманих в Новосільському РВ МДБ відповідних повідомлень про існування підпільної антирадянської молодіжної організації, управління МДБ Тернопільської області в квітні 1951 року заарештувало і притягнуло до криминальної відповідальності учасників названої вище організації:

ЗАРІЧНИЙ НЕСТОР ВАСИЛЬОВИЧ 1933 року народження, народився і проживав в селі Кошляки Новосільського району Тернопільської області, українець, громадянин СРСР б/член ВЛКСМ, освіта 8 класів, до арешту навчався в кооперативо-торговельній школі міста Бережани, походить з сімї селян-середняків.

ЗАРІЧНИЙ РОСТИСЛАВ ТЕОДОРОВИЧ 1931 року народження, народився і проживав в селі Кошляки Новосільського району Тернопільської області, українець, громадянин СРСР б/член ВЛКСМ, освіта 8 класів, походить з сімї селян-середняків. До арешту служив в Радянській Армії.

БАКАЛЮК ЯРОСЛАВ ПЕТРОВИЧ 1932 року народження, народився і проживав в селі Кошляки Новосільського району Тернопільської області, українець, громадянин СРСР, б/п, освіта 8 класів, походить з сімї селян-середняків. До арешту працював в колгоспі.

ЗАГРІЙЧУК МИРОСЛАВ СТЕПАНОВИЧ 1932 року народження, народився і проживав в селі Кошляки Новосільського району Тернопільської області, українець, громадянин СРСР б/член ВЛКСМ, освіта 7 класів, до арешту працював мотористом в кіномережі, походить з сімї селян-середняків.

ЧУЧВАЛА ЯРОСЛАВ ТЕОДОРОВИ 1932 року народження, народився і проживав в селі Кошляки Новосільського району Тернопільської області, українець, громадянин СРСР б/п, освіта 10 класів, до арешту навчався у Львівському кінотехнікумі, походить з сімї селян-середняків.

Під час слідства учасники антирадянської молодіжної організації показали, що данна організація була створена в літку 1948 року по завданню члена раніше розкритої підпільної антирадянської організації “Універсал”, а на данний час засудженого ШЕВЧУКА ОРЕСТА АДОЛЬФОВИЧА.

Учасники антирадянської організації через ЧУЧВАЛА Я.Т. в літку 1950 року встановили звязок з бандитами оунівського підпілля “СТРІЛЕЦЬ” НАДЯК БОГДАНОМ і “АНДРІЙ” КРИСОВАТИМ ВАСИЛЕМ (вбиті осінню 1950 року), по завданню яких поширювалися в селі антирадянські націоналістичні листівки і збиралися відомості про діяльність працівників РВ МДБ і військових що приїздили в село.

Вказаною раніше антирадянською молодіжною націоналістичною організацією спочатку керував ЗАРІЧНИЙ РОСТИСЛАВ ТЕОДОРОВИЧ, а потім осінню 1950 року керівником став ЗАРІЧНИЙ НЕСТОР ВАСИЛЬОВИЧ.

АНТИРАДЯНСЬКА МОЛОДІЖНА НАЦІОНАЛІСТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ “СУМ” ставила такі задачі:

Забезпечити організацію вогнепальною зброєю і боєприпасами для озброєного виступу проти радянської влади у випадку війни між Америкою і Радянським Союзом.

Проводити серед населення антирадянську агітацію, направлену на зрив проведених радянською владою міроприємств у селі.

Поширення серед сільської молоді агітації, направленої проти вступу в комсомол.

З числа антирадянсько настроєної молоді активно агітувати до вступу в злочинну антирадянську організацію нових членів.

Члени антирадянської націоналістичної організації “СУМ” під керівництвом ЗАРІЧНОГО РОСТИСЛАВА ТЕОДОРОВИЧА, а потім ЗАРІЧНОГО НЕСТОРА ВАСИЛЬОВИЧА дістали для себе вогнепальну зброю, обрізи і патрони, проводили постійно нелегальні зібрання, на яких розглядали питання про антирадянську роботу і вивчали антирадянську націоналістичну літературу.

Протягом 1948-1950 років неодноразово виготовляли і поширювали в селі Кошляки антирадячнські націоналістичні листівки, які були направлені проти виборів в органи радянської влади і проти проведення господарсько-політичних компаній.

При обшуку у участиків антирадянської націоналістичної організації було вилучено: два обрізи, боєприпаси, антирадянська література і листівки.

Члени антирадянської молодіжної організації про себе на допитах визнали:

ЗАРІЧНИЙ НЕСТОР ВАСИЛЬОВИЧ, про те що був членом антирадянської молодіжної націоналістичної організації, яку організував по завданню українських націоналістів , займав в організації керівну посаду, проводив з членами організації зібрання на яких вивчали антирадянську літературу і обговорювали питання боротьби проти радянської влади. Неодноразово поширював антирадянські націоналістичні листівки, і як учасник антирадянської націоналістичної організації мав на озброєні обріз з боєприпасами.

ЗАРІЧНИЙ РОСТИСЛАВ ТЕОДОРОВИЧ в літку 1948 року приймав участь у створенні антирадянської націоналістичної організації і особисто очолював керівництво, декілька разів проводив нелегальні збори членів створеної антирадянської організації на яких вивчали антирадянську літературу і обговорювали питання боротьби проти радянської влади. По його завданню, члени антирадянської організації дістали зброю. Особисто він на озброєні мав обріз з боєприпасами.

БАКАЛЮК ЯРОСЛАВ ПЕТРОВИЧ з 1948 року був членом антирадянської молодіжної націоналістичної організації “СУМ”, постійно відвідував нелегальні збори на яких вивчалась антирадянська література і обговорювалися питання боротьби проти радянської влади. Як учасник антирадянської організації мав на озброєні гвинтівочний обріз з боєприпасами, також розповсюджував у селі антирадянську літературу.

ЗАГРИЙЧУК МИРОСЛАВ СТЕПАНОВИЧ з 1948 року був членом антирадянської молодіжної націоналістичної організації, відвідував нелегальні збори учасників цієї організації, на яких вивчав заборонену антирадянську літературу і обговорював питання проведення антирадянської роботи, надавав свій будинок для проведення нелегальних зборів учасників злочинної організації, розповсюджував націоналістичну літературу, проводив ремонт зброї для інших членів злочинної організації, мав на озброєні обріз з боєприпасами.

ЧУЧВАЛА ЯРОСЛАВ ТЕОДОРОВИЧ з літа 1948 року підтримував звязок з бандитами УПА, за дорученням яких збирав інформаційно-розвідувальні данні і для цього заагітував учасників антирадянської організації ЗАРІЧНОГО Н.В., БАКАЛЮК Я.П., ЗАГРИЙЧУК М.С. У 1950 році поступив до існуючої в селі антирадянської організації “СУМ”, доставляв учасникам цієї організації антирадянські листівки і особисто сам розповсюджував ці листівку у селі. До дня арешту антирадянські листівки збарігав у дома.

Всі учасники антирадянської організації свою приступну діяльність проти радянської влади визнали і дали покази.

25-26 грудня 1951 року всі учасникит організації Військовим трибуналом військ МДБ Тернопільської області були засудженні на 25 років позбавлення волі кожен.

Начальник слідчого відділу УМДБ Тернопільської області полковник НАЙДЕНОВ. 11 січня 1952 року.

МАТЕРІАЛИ ПІДГОТУВАВ ОЛЕГ КРИВОКУЛЬСЬКИЙ