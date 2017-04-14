Тернопільські програмісти створили принтер для розмальовування писанок (відео)
Напередодні Великодня тернопільські програмісти з компанії ELEKS вирішили додати інноваційності в процес писанкарства і створили принтер для розмальовування яєць.
Корпус побудували з дитячого конструктора Lego, а деталі яких бракувало, роздрукували на 3D принтері. В основі роботи пристрою –Arduino Uno R3 – мікроконтролер, що керує трьома двигунцями: перший з них обертає яйце, другий виставляє позицію маркера над ним, а третій піднімає маркер над поверхнею яйця і опускає його вниз. Для розмальовки можна обрати будь-яку растрову або векторну картинку, а спеціальна програма створить набір простих команд для візуалізації задуманого.
Хлопці кажуть, що ідея виникла під час майстер-класу з традиційного розписування яєць воском, що відбувався в офісі компанії, а вже через декілька днів принтер намалював першу писанку.
У найближчих планах програмістів – зробити можливим використання декількох маркерів, аби писанки можна було розписувати різними кольорами.
One thought on “Тернопільські програмісти створили принтер для розмальовування писанок (відео)”
Це зробив один програміст Юра Кушнір за пару днів. Елекс пишається ним!