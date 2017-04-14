Тернопільські програмісти створили принтер для розмальовування писанок (відео)

Напередодні Великодня тернопільські програмісти з компанії ELEKS вирішили додати інноваційності в процес писанкарства і створили принтер для розмальовування яєць.

Корпус побудували з дитячого конструктора Lego, а деталі яких бракувало, роздрукували на 3D принтері. В основі роботи пристрою –Arduino Uno R3 – мікроконтролер, що керує трьома двигунцями: перший з них обертає яйце, другий виставляє позицію маркера над ним, а третій піднімає маркер над поверхнею яйця і опускає його вниз. Для розмальовки можна обрати будь-яку растрову або векторну картинку, а спеціальна програма створить набір простих команд для візуалізації задуманого.

Хлопці кажуть, що ідея виникла під час майстер-класу з традиційного розписування яєць воском, що відбувався в офісі компанії, а вже через декілька днів принтер намалював першу писанку.

У найближчих планах програмістів – зробити можливим використання декількох маркерів, аби писанки можна було розписувати різними кольорами.