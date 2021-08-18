Історія успіху: у Теребовлі тепер є студія розвитку дітей Лілії Клачко
На початку липня 2021 року у м. Теребовля відкрила свої двері студія розвитку дітей Лілії Клачко, де за допомогою наборів Lego Education в ігровій формі проводиться навчання діток 2-10 років.
Наважитись на започаткування власної справи жінці допомогла кар’єрний радник у Теребовлянській районній філії Тернопільського обласного центру зайнятості.
Лілія, втративши роботу через ліквідацію підприємства, у жовтні 2020 року звернулася у райфілію ОЦЗ за допомогою у працевлаштуванні.
Вона педагог з двома вищими педагогічними освітами, працювала у школі та у відділі освіти. Взявши участь у інформаційному вебінарі на тему “Генеруй бізнес ідею та розпочни свій бізнес”, задумалася над відкриттям власної справи. Відтак, у червні 2021 року жінка захистила бізнес-план та отримала одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.
Лілія створила унікальну студію розвитку, яка приносить їй не лише задоволення, але і фінансову стабільність.