Історія успіху: у Теребовлі тепер є студія розвитку дітей Лілії Клачко

Наважитись на започаткування власної справи жінці допомогла кар’єрний радник у Теребовлянській районній філії Тернопільського обласного центру зайнятості.

Лілія, втративши роботу через ліквідацію підприємства, у жовтні 2020 року звернулася у райфілію ОЦЗ за допомогою у працевлаштуванні.

Вона педагог з двома вищими педагогічними освітами, працювала у школі та у відділі освіти. Взявши участь у інформаційному вебінарі на тему “Генеруй бізнес ідею та розпочни свій бізнес”, задумалася над відкриттям власної справи. Відтак, у червні 2021 року жінка захистила бізнес-план та отримала одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.

Лілія створила унікальну студію розвитку, яка приносить їй не лише задоволення, але і фінансову стабільність.