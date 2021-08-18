14:44 | 18.08.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Історія успіху: у Теребовлі тепер є студія розвитку дітей Лілії Клачко

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

На початку липня 2021 року у м. Теребовля відкрила свої двері студія розвитку дітей Лілії Клачко, де за допомогою наборів Lego Education в ігровій формі проводиться навчання діток 2-10 років.

Наважитись на започаткування власної справи жінці допомогла кар’єрний радник у Теребовлянській районній філії Тернопільського обласного центру зайнятості.

Лілія, втративши роботу через ліквідацію підприємства, у жовтні 2020 року звернулася у райфілію ОЦЗ за допомогою у працевлаштуванні.

Вона педагог з двома вищими педагогічними освітами, працювала у школі та у відділі освіти. Взявши участь у інформаційному вебінарі на тему “Генеруй бізнес ідею та розпочни свій бізнес”, задумалася над відкриттям власної справи. Відтак, у червні 2021 року жінка захистила бізнес-план та отримала одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.

Лілія створила унікальну студію розвитку, яка приносить їй не лише задоволення, але і фінансову стабільність.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *