Історія вулиці Чорновола у Тернополі

Відомий історик Тернополя Тарас Циклиняк про історію вулиці Чорновола пише у мережі Фейсбук.

Первісна її назва Горбата, і вела вона аж до міського парку. Новозбудована залізнична лінія розділила вулицю на дві. Ту, що вела до залізничного вокзалу, називали Залізничною.

Згодом її, одну із центральних вулиць, найменували на честь намісника Галичини, виразника інтересів польської шляхти, що вважала себе “ядром народу”, Аґенора Голуховського (до речі, вихованця тернопільських шляхетського конвікту й гімназії /будівля якої не існує і містилася у сектор пам”ятника Франку, що на вулиці Сагайдачного/). У просторіччі її називали просто Аґенора.

У 1911 році вулицю вибрукували камінною кісткою.

Тернопіль у плині літ (2003) / Любомира Бойцун