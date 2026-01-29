Податкова Тернопільщини у 2025 році відстояла сотні мільйонів гривень для бюджету

Судова практика за участю Головного управління ДПС у Тернопільській області залишається одним із ключових інструментів захисту інтересів держави у сфері податкових правовідносин.

Упродовж 2025 року судами розглянуто 364 справи на загальну суму 349,2 млн гривень. За результатами судового розгляду на користь Головного управління ДПС у Тернопільській області ухвалено рішення у 140 справах, у тому числі у справах немайнового характеру. Загальна сума коштів на користь податкової служби за цими рішеннями склала 285,7 млн гривень.

Окрему категорію становлять справи за позовами платників податків щодо визнання недійсними або нечинними податкових повідомлень-рішень. У 2025 році судами розглянуто 167 таких справ на суму 348,7 млн грн. За результатами їх розгляду на користь органів ДПС області ухвалено рішення у 97 справах на суму 285,3 млн грн, що підтвердило правомірність прийнятих податкових повідомлень-рішень.

Крім того, протягом 2025 року судами розглядалися справи, пов’язані зі зменшенням сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість. За результатами розгляду таких справ на користь ГУ ДПС у Тернопільській області ухвалено судові рішення на суму 120 млн грн, з яких законної сили вже набрали рішення по 3 справах на суму 101,6 млн гривень.