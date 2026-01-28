В жахливій війні загинув Микола Боднарчук з Тернопільщини

Гірка звістка про втрату сина, чоловіка, батька, брата на цій жахливій війні надійшла до родини Боднарчуків у Лосячі, повідомляє селищний голова Скала-Подільської громади Ігор ЛОБОДА.

Микола Миколайович БОДНАРЧУК народився 17 грудня 1979 року в звичайній трудовій сім’ї. Його життєвий шлях – це одна із сторінок історії цілого покоління, яке долало перехід від одної системи до творення незалежної Української держави, її розвою. Після закінчення школи у рідному селі, Микола здобував фах у Гусятинському політехнікумі Тернопільського державного технічного університету.

Створив сім’ю. Вибудовував плани на майбутнє. Радів життю, втішався двома дітками. Свідомо став на захист України від російського агресора.

У 41 ОМБр служив з 2024 року. Наш земляк був у числі тих, хто долав ворога на Курському напрямку. Зник безвісти 6 січня 2025 року. Такий довгий рік тривог для дружини, батьків, рідних, час сподівань і надій… За цей час не стало тата. Микола Боднарчук повертається до вже рідного йому Львова, сім’ї, друзів назавжди.

Прощання відбудеться 29 січня у Гарнізонному храмі Львова об 11 годині (вул.Театральна, 1), поховання на Пагорбі Слави (вул.Пасічна, 27) – о 12 годині. Просимо долучитися до молитви.

Дорогі рідні, усвідомлюємо вашу безмірну втрату і розділяємо її разом з вами. Микола був справжнім чоловіком, патріотом, воїном. Просимо Господа прийняти його душу до Царства Небесного. Вічна пам’ять Герою!