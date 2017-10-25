Іван Сороколіт про один з найбільших депутатських здобутків за усі роки

КП «Тернопільелектротранс» робить усе можливе що цього річ завершити будівництво контактної мережі. Про це в мережі Фейсбук пише депутат міської ради Іван Сороколіт.

«Тролейбусна лінія «6-й магазин – вул.Лук’яновича» – один з найбільших інфраструктурних проектів Тернополя 2017-го року, – пише він.

Це дуже радісна звістка як для частини виборців як мого виборчого округу, так і тернополян з усіх мікрорайонів, адже в «промислову зону» щодня на роботу добираються люди з усіх куточків міста.

Перші активні ініціативи тернополян починались ще в 2011-му році. Тоді я розумів наскільки це довгий і не гарантовано успішний шлях.

Були і збори усіх будинків, і збори підписів під колективними зверненнями, і походи тернополян на прийом до міського голови, і виступи людей на сесії.

Сергій Надал і депутати почули людей, погодились з важливістю проекту і процес пішов.

Однозначно це не якась моя одноосібна заслуга.

Доклались і міський голова, і депутати, і депутатська бюджетна комісія (на чолі попереднім головою Ігорем Турським), і директор та колектив КП «Тернопільелектротранс», і, безперечно, тернополяни, котрі наповнюють бюджет міста. Неймовірно радий, що вдалось! – ділиться емоціями депутат.