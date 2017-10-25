Чого навчили тернопільських медиків американські та британські фахівці

З 17 по 22 жовтня лікарі Тернополя та області підвищували свою кваліфікацію на курсі «Підтримка життя під час травми». Організований ГО «Захист Патріотів» курс навчив їх новим підходам та алгоритмам по роботі з важкотравмованими пацієнтами.

6 днів під керівництвом американських, британських та українських фахівців, що мають досвід військової служби в гарячих точках, вони опановували передові практики та алгоритми з невідкладної допомоги на догоспітальному етапі й у першу годину перебування пацієнта в лікарні.

«Головна мета курсу — це вироблення у лікарів спільного алгоритму дій й однієї мови. У світовій практиці вже доведено, що при важкій травмі алгоритм є один, максимально безпечний і максимально ефективний. Його ми й намагаємося донести до розуміння українських лікарів», — розповідає медичний директор «Захисту Патріотів» Олесь Гаращук.

Завершується курс іспитом: лікарі в максимально наближених до реальності умовах надають допомогу «пораненим», роль яких грають загримовані студенти й інтерни Тернопільського медуніверситету. Кожного курсу легенда формується на найчастіших випадках з практики учасників — цього разу «стався вибух на підприємстві».

Гучні вибухи, панічні крики про допомогу, дим навколо, перекинуті меблі й хаос… Бригада прибуває на місце події, знаходить 11 постраждалих, сортує їх за ступенем уражень і готує до евакуації в госпіталь, де їхні колеги продовжують рятувати життя травмованих.

Такий стресовий іспит додає учасникам відчуття реальності та стимулює проявляти свої знання та на практиці застосовувати всі підходи й алгоритми, яких їх навчили протягом курсу.

Інструктор курсу з Великобританії Алекс Бонґартз коментує: «Ми намагалися навчити лікарів, які не мають достатньо знань або досвіду, навчити розрізняти пріоритети життя і пріоритети лікування, щоб створити більш ефективну систему для них, щоб вони вийшли за рамки своїх спеціальностей й ефективно розпізнавали травми, які можуть вбити пацієнта швидше, і лікувати їх».

Учасниця курсу, керівник «імпровізованого» госпіталя розповідає: «Основні мої задачі полягали в координації роботи приймального відділення для того, щоб надати вчасну допомогу пацієнтам. Травми були дуже важкі, багатьох потерпілих відправляли одразу в операційну. Це були і проникаючі поранення грудної клітки і черевної порожнини, черепно-мозкові травми, опіки дихальних шляхів та ін.»

У результаті злагодженої роботи бригад на місці події і в приймальному відділенні всі 11 жертв вибуху вижили, а 21 з 24 учасників курсу отримали сертифікати про його проходження.

Учасник курсу Василь Бойко ділиться своїми враженнями від курсу: «Курс дуже цікавий та інформативний. Єдиною складністю було те, що за короткий період часу ми отримали величезний об’єм інформації, який потрібно засвоїти, переварити і по-новому почати працювати. Це важко, адже з роками праці є якісь свої надбання. Ми не навчалися «з нуля», принципово нових речей ми не почули, цей курс допоміг нам систематизувати свої знання, відкинути зайве, а те що потрібно якраз акумулювати і використовувати у своїй роботі».

Організатори ж переконані, що завдяки таким практичним і реалістичним тренуванням вдається надати кращу базу знань, підвищити продуктивність та якість медичної допомоги в ситуації високого ризику.

Курс «Підтримка життя під час травми. Українська програма» реалізується ГО «Захист Патріотів» з осені 2015 року. За цей час такі навчання вже пройшли 127 військових та 239 цивільних лікарів.