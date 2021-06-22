В Тернополі показали кіно про “Бабусину хату”

20 червня в Українському домі «Перемога» відбулася презентація короткометражного фільму «Бабусина хата» як своєрідна онлайн екскурсія в побут початку ХХ го століття.

«Бабусина хата» – це оселя в селі Дітківці Зборівського району, яка віднедавна стала етномузеєм.

Авторка музею Марія Маладика створила цей музей в будинку своєї бабусі, аби врятувати від руйнування старовинну глиняну оселю, показати її автентичну красу і відкрити всьому світу глибину і різнобарв’я старовинного побуту.

Разом з ГО «КОБЗА» Марія відзняла відео на конкурс від «Міжнародного благодійного фонду національної пам’яті України «Врятувати від забуття». З-поміж 400 робіт з усієї України короткометражна стрічка «Бабусина Хата» стала кращою.

До слова, спеціальним гостем заходу став гурт «TaRuta», пісня якого «Ой, піду я лугом» стала саундтреком до фільму.