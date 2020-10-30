Із 590 млн. грн. виділених на ремонт доріг місцевого значення Тернопільська область освоїла лише 132 млн. грн.

Із 590 млн. грн. коштів Державного дорожнього фонду на ремонт доріг місцевого значення Тернопільська область освоїла лише 132 млн. грн. Про це повідомляють в ОДА,



Ще на початку року розпорядником цих коштів визнано Тернопільську обласну раду. А замовником робіт – КП 3 «Тернопількомунінвест».



У підприємства було більш ніж достатньо часу, аби щонайменше розпочати роботи на об’єктах. Але на кінець жовтня не виконано і п’ятої частини із передбаченого, – каже очільник області Володимир Труш.



Якщо говорити мовою цифр, то станом на 29.10 Тернопільською ОДА профінансовано 277,4 млн грн., з яких освоєно 132 млн. грн. Залишок коштів на рахунках становить 145,3 млн грн.

Це ті дороги, які уже сьогодні могли бути відремонтованими.

Але, швидше за все, це станеться уже в наступному році. А розпоряджатися ними буде уже рада нового скликання. Розраховую на її господарський підхід у вирішенні питань життєдіяльності області, – каже Володимир Труш.