На Тернопільщині активні два спалахи коронавірусу, обидва під Тернополем

У Домі Милосердя святої Вероніки, що знаходиться під Тернополем, зафіксували спалах коронавірусу. Там COVID-19 підхопили дві сестри, також заразилося дев’ятеро підопічних. Це люди похилого віку із супутніми захворюваннями.

Загалом в області зараз активні два спалахи коронавірусу, – каже головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Ще не ліквідували вогнище у Петриківському будинку-інтернаті.

«Активними в нашій області є два спалахи у Петриківському обласному комунальному дитячому будинку-інтернаті. Там зареєстровано 14 лабораторно підтверджених випадків. Це всі працівники цього закладу. Також є активним спалах у Домі Милосердя Святої Вероніки. Там лабораторно підтверджено одинадцять випадків. Це дві сестри милосердя і дев’ять підопічних закладу. У таких закладах перебувають люди з групи ризику. У будинку Милосердя – це люди похилого віку, які мають супутні захворювання. За цими закладами зараз ведеться спостереження. Поки що стан здоров’я інфікованих не викликає серйозних побоювань».

Додамо, у будинку Милосердя, де нещодавно виявили спалах коронавірусу, проживає дванадцять бабусь. У кожної – нелегка доля і майже немає рідних, відтак тут вони знайшли прилисток. Бабусями опікуються три черниці.

У Петриківському будинку-інтернаті – 60 працівників і 72 підопічних. Усіх протестували щодо коронавірусу, хвороба підтвердилася у 14 працівників. У підопічних COVID-19 не виявляли.

Загалом в області від початку епідемії зафіксовано 13 спалахів коронавірусу. 11 вогнищ уже ліквідовано.

За Збручем