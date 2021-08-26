Із СІЗО планують випустити колишнього податківця, який 15 років тому на смерть збив двох дівчат на Тернопільщині

За попереднім рішенням суду, 28 серпня, на День Тернополя з СІЗО випустять екс-податківця Олега Струня, який 15 років тому у Петрикові на смерть збив двох дівчат, і втік за кордон та повернувся в Україну тільки цього року.

Відповідне рішення про те, щоб не тримати більше Струня під вартою сьогодні, 25 серпня оголосили у Тернопільському міськрайонному суді, рішення приймав суддя – Н.П. Воробель.

Так, у документі йдеться, що 25 серпня 2021 року слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області відмовлено у клопотанні сторони обвинувачення про продовження строків тримання під вартою Струнь О.Б., інформують Тернополяни.

Відповідно до проголошеноі ухвали, констатовано, що прокурор, слідчий не довів того, що існують обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

У звязку з цим, слідчий суддя зобов’язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою.

Запобіжний захід застосований до підрзрюваного у вигляді тримання під вартою діє до 27 серпня 2021 року 23 год. 59 хв. Ухвала може бути оскаржена до Тернопільського апеляційного суду протягом 5 днів з дня іі проголошення.

У суді пояяснили, що на даний час підозрюваний під вартою, і буде в СІЗО до 23.59 години 27.08.2021 року.

Прокурор вправі подати апеляцію на вказану ухвалу.

Вказане рішення не означає зупинення кримінального переслілування підозрюваного, справа триває і ймовірно найближчим часом буде передана до суду для розгляду по суті, тобто для постановлення остаточного рішення у справі.

І якщо до 28 серпня не буде іншого рішення суду, то 28 серпня Олег Струнь вийде із СІЗО.